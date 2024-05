DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 18. - Dienstag, 21. Mai (vorläufige Fassung)

=== M O N T A G, 20. Mai 2024 *** 03:45 CN/People's Bank of China (PBoC), Entscheidung über Leitzinsen für 5- und 1-jährige Unternehmenskredite 07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Jahresergebnis 22:05 US/Zoom Video Communications Inc, Ergebnis 1Q - Börsenfeiertag Schweiz, Dänemark, Norwegen D I E N S T A G, 21. Mai 2024 07:35 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe März *** 08:00 DE/Erzeugerpreise April PROGNOSE: +0,3% gg Vm/-3,1% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/-2,9% gg Vj 08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe März *** 10:00 EU/EZB-Leistungsbilanz, März, 10:15 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede beim Verband der Wertpapierfirmen, Frankfurt *** 11:00 GB/Astrazeneca plc, Capital Markets Day *** 11:00 DE/US-Finanzministerin Yellen, Rede anlässlich der Verleihung einer Ehrendoktorwürde durch die Frankfurt School of Finance (10:55 EZB-Präsidentin Lagarde, 10:25 Bundesfinanzminister Lindner) *** 11:00 EU/Arbeitskostenindex Euroraum 1. Quartal *** 11:00 EU/Handelsbilanz März *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktion 2,10-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit April 2029 im Volumen von 4 Mrd EUR 13:30 Bundeskanzler Scholz, Teilnahme KI-Gipfel ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 17, 2024 09:15 ET (13:15 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.