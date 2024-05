EQS-News: HENSOLDT AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

HENSOLDT mit erfolgreicher Hauptversammlung 2024: Anteilseigner stimmen allen Tagesordnungspunkten zu Taufkirchen, 17. Mai 2024 - Die HENSOLDT AG hat heute ihre ordentliche jährliche Hauptversammlung abgehalten. Die Veranstaltung wurde in Präsenz in der Wappenhalle in München durchgeführt. Auf der Hauptversammlung waren insgesamt 78,36% des Grundkapitals vertreten. Die Anteilseigner stimmten allen Tagesordnungspunkten zu. [FGS Globa1] Die Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Punkten fielen folgendermaßen aus: Zustimmung zur vorgeschlagenen Verwendung des Bilanzgewinns, unter anderem Ausschüttung einer Dividende von 0,40 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie, mit 99,98% der abgegebenen Stimmen

Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023 mit 99,00% der abgegebenen Stimmen

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 mit 98,90% der abgegebenen Stimmen

Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023 mit 96,29% der abgegebenen Stimmen

Bestellung der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024, zum Prüfer für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts 2024 sowie zum Prüfer für eine etwaige gesetzlich vorgeschriebene Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts 2024 mit 99,03% der abgegebenen Stimmen

Nachwahl von Giuseppe Panizzardi mit 93,13% der Stimmen in den Aufsichtsrat

Zustimmung zur vorgeschlagenen Anpassung des Vergütungssystems für den Vorstand mit 99,88% der abgegebenen Stimmen

Zustimmung zur vorgeschlagenen Anpassung des Vergütungssystems für den Vorstand mit 99,88% der abgegebenen Stimmen

Zustimmung zum Abschluss eines Gewinnabführungsvertrags zwischen der HENSOLDT AG und der HENSOLDT Holding GmbH mit 99,99% der abgegebenen Stimmen Weitere detaillierte Informationen zur Hauptversammlung und den Abstimmungsergebnissen finden Sie auf unserer Internetseite unter: HENSOLDT AG | Hauptversammlung Über HENSOLDT HENSOLDT ist ein führendes Unternehmen der europäischen Verteidigungsindustrie mit globaler Reichweite. Das Unternehmen mit Sitz in Taufkirchen bei München entwickelt Sensor-Komplettlösungen für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen. Als Systemintegrator bietet HENSOLDT plattformunabhängige, vernetzte Komplettlösungen an. Zugleich treibt das Unternehmen als Technologieführer die Entwicklung der Verteidigungselektronik und Optronik voran und baut sein Portfolio auf der Grundlage innovativer Ansätze für Datenfusion, Künstliche Intelligenz und Cybersicherheit kontinuierlich aus. 2023 erzielte HENSOLDT einen Umsatz von 1,85 Milliarden Euro. Nach der Übernahme der ESG-Gruppe beschäftigt das Unternehmen circa 8.000 Mitarbeiter. HENSOLDT ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im MDAX notiert. www.hensoldt.net Pressekontakt HENSOLDT Joachim Schranzhofer Tel.: +49 (0)89.51518.1823 joachim.schranzhofer@hensoldt.net

"Dabei wurde Giuseppe Panizzardi (Senior Vice President M&A & Corporate Development bei der Leonardo S.p.A.) als Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat nachgewählt. Er war bereits befristet bis zum Ablauf der Hauptversammlung als Mitglied des Aufsichtsrats bestellt und folgte auf Giovanni Soccodato, der sein früheres Amt als Mitglied des Aufsichtsrats mit Wirkung zum 31. Oktober 2023 niedergelegt hatte."



