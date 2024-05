Honeywell International Inc. verzeichnet bedeutende Fortschritte in seinem Portfolio, besonders in Bereichen wie der zivilen Luftfahrt, Raumfahrt, und Gebäudeautomation. Im Zuge einer steigenden Nachfrage im Luftfahrtmarkt erlebt das Unternehmen eine starke Performance seiner Ausrüstungs- und Servicetätigkeiten. Zudem trägt die anhaltend hohe Investition in Verteidigung und Weltraumprogramme zu einem weiteren Wachstum bei. Honeywell zeigt sich auch im Sektor der Energielösungen und Nachhaltigkeit durch die Expansion in fortschrittliche Materialien und UOP-Geschäftsbereiche gut aufgestellt. Die Konzentration auf Akquisitionen, wie die Übernahme von Civitanavi Systems S.p.A. und das Angebot für Carrier's Global Access Solutions, verstärkt Honeywells Einfluss in der Navigation und Sicherheit für die digitale Ära. Trotz der Herausforderungen in einigen Geschäftsbereichen [...]

