© Foto: Mary Altaffer/AP/dpa



Die Entscheidung der US-Regierung, Zölle auf Importe aus China im Wert von 18 Milliarden US-Dollar zu erheben, könnte einer Handvoll Aktien zum Durchbruch verhelfen, so Morgan Stanley.Die am Dienstag angekündigten Zölle betreffen alle Arten von Waren, die aus China importiert werden, von Elektrofahrzeugen über Solarzellen bis hin zu bestimmten Arten von Stahl und Aluminium. Die Verhängung der Zölle folgt auf Forderungen des Weißen Hauses an China, seine Handelspraktiken zu ändern, die nach Ansicht der USA die globalen Lieferketten behindern. China ging darauf nicht ein und bereitete sich stattdessen auf finanzielle Einbußen vor. Die Analysten von Morgan Stanley unter der Leitung von …