Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Aachen (pta/17.05.2024/16:55) - SCHUMAG Aktiengesellschaft: Änderung im Vorstand

(WKN 721670) Der Aufsichtsrat der Schumag Aktiengesellschaft hat heute beschlossen, Herrn Stefan Lepers, wohnhaft in Roetgen, mit Wirkung zum 1. Juni 2024 zum weiteren Mitglied des Vorstands der Schumag Aktiengesellschaft zu bestellen.

Über die Schumag Aktiengesellschaft:

Die Schumag Aktiengesellschaft produziert hochkomplexe Präzisionsteile aus Stahl, welche nach Kundenzeichnung in unterschiedlichen Stückzahlen, auch bis in den Millionenbereich, an Kunden weltweit geliefert werden. Im Bereich Normteile stellt die SCHUMAG Produkte für den Formen- und Werkzeugbau her.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www.schumag.de

Aachen, 17. Mai 2024

SCHUMAG Aktiengesellschaft

Der Vorstand

Aussender: Schumag Aktiengesellschaft Adresse: Nerscheider Weg 170, 52076 Aachen Land: Deutschland Ansprechpartner: Marian Bogatzki Tel.: +49 2408 12-320 E-Mail: marian.bogatzki@schumag.de Website: www.schumag.de

ISIN(s): DE0007216707 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf

