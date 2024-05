Vulkane spucken auch Gold In der Antarktis gibt es einen Vulkan, den Mount Erebus, der täglich zirka 800 Gramm Gold in die Luft spuckt. Der Mount Erebus ist einer der 138 aktivsten Vulkane der Erde und auch der südlichste. Gasblasen mit kristallisiertem Gold im Wert von fast 6.000 US-Dollar gibt er täglich in die Luft ab. Messbar ist dies bis zu einer Entfernung von 1.000 Kilometern, der Vulkan befindet sich auf einer Höhe von fast 12.500 Fuß. Der Goldstaub wird also weit verteilt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...