Wochenausblick: DAX im Seitwärtsgang.

Frische Aussagen aus der US-Notenbank Fed haben die Börsen zum Wochenschluss ausgebremst. Nach der jüngsten Zinseuphorie, die den DAX® zur Wochenmitte fast bis zur 19.000-Punkte-Marke getrieben hatte, ist unter den Anlegern Ernüchterung eingekehrt. Summa summarum hat sich der DAX® kaum bewegt.

An den Anleihemärkten zeigte sich ein gemischtes Bild. Die 10-jährige Rendite deutscher Staatsanleihen notierte fast unverändert bei 2,5%. In den USA brach der Aufwärtstrend und die Renditen gaben im 10-jährigen Bereich auf 4.39 % nach. Die anhaltende Zinssenkungsfantasie half den Edelmetallen zu einer weiteren Gewinnwoche. Gold konnte um 1.5% steigen. Silber stieg gar auf ein 11-Jahreshoch und überwand die USD 30 Marke. An den Öl-Märkten herrschte dagegen Flaute. Die Notierungen von WTI und Brent kamen kaum vom Fleck.

Unternehmen im Fokus

Die Woche war wieder von Unternehmenszahlen geprägt. Den Vogel schoss Delivery Hero ab. Diese konnte zweistellige prozentuale Kursgewinnen verzeichnen. Dicht dahinter folgten Nagarro und Eckert & Ziegler. Die Aktie der Commerzbank war ebenfalls stark gefragt, nachdem die Bank einen guten Zinsüberschuss erwirtschaften konnte. Auf der Verliererseite fanden sich die Papiere von Brenntag, thyssenkrupp und Siemens wieder.

Kommende Woche werden unter anderem CureVac, Evotec, Nvidia und Zoom Video Communications Zahlen veröffentlichen.

Amazon, Brenntag, Freenet, JPMorgan Chase, Krones, LEG Immobilien, Morgan Stanley, PayPal, Puma, Salzgitter, SGL Carbon und Shell laden jeweils zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine

MONTAG 20 MAI 2024

China (Mainland)-Rate decision

Bank of England's Broadbent speaks as central bank nears first rate cut

Federal Reserve Vice Chair Barr speaks at Fed conference

Federal Reserve Board Governor Waller speaks at Fed conference on the U.S. dollar

Federal Reserve Vice Chair Jefferson speaks on the economy at MBA conference

DIENSTAG 21 MAI 2024

Germany-PPI

Federal Reserve Board Governor Waller speaks on the economic outlook

MITTWOCH 22 MAI 2024

United Kingdom-PPI

United States-Existing Homes

Federal Open Market Committee issues minutes from its meeting of April 30-May 1, 2024

DONNERSTAG 23 MAI 2024

G7 Finance Ministers and Central Bank Governors' Meeting in Italy

Germany-PMI Flash

ECB releases crucia Q1 wage data

United States-Jobless

FREITAG 24 MAI 2024

G7 Finance Ministers and Central Bank Governors' Meeting in Italy

Germany-GDP Detail

United States-Durables

Charttechnischer Ausblick Widerstandsmarken: 18.771 / 18.852 Punkte Unterstützungsmarken: 18.467/18.573/18.640/18.690 Punkte Der DAX® ist in einer Seitwärtsrange zwischen 18.629 und 18.893 Punkten gefangen. Die Marktteilnehmer warten auf weitere Impulse. Erst ein Verlassen der Bandbreite wird für neuen Schwung sorgen. Auf Stundenbasisis sind RSI und MACD positiv. DAX® in Punkten; 1-Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden) Betrachtungszeitraum: 03.05.2024 - 17.05.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 13.05.2019 - 13.05.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Turbo Open End Zertifikate bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Turbo Bull Open End auf DAX® für Spekulationen, dass der Indexkurs steigt

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Punkte

Knock-Out Barriere in Punkte Hebel finaler Bewertungstag DAX® HC1XE2 36,18 15.069,093895 15.069,093895 5,17 Open End DAX® HD22TK 17,21 16.956,927262 16.956,927262 10,84 Open End DAX® HD50ZV 8,41 17.858,681327 17.858,681327 22,28 Open End DAX® HD3DLQ 5,07 18.194,19553 18.194,19553 37,06 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.05.2024; 15:40 Uhr Turbo Bear Open End auf DAX® für Spekulationen, dass der Indexkurs fällt

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Punkte

Knock-Out Barriere in Punkte Hebel finaler Bewertungstag DAX® HD5LA7 37,99 22.486,613376 22.486,613376 -4,92 Open End DAX® HD30T9 19,10 20.595,89249 20.595,89249 -9,79 Open End DAX® HD192N 13,06 19.994,50308 19.994,50308 -14,33 Open End DAX® HD192A 9,91 19.683,34363 19.683,34363 -19,01 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.05.2024; 16:00 Uhr Weitere Produkte auf die Aktie der DAX® finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!