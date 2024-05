Der Palladiumpreis liegt aktuell bei 988 US-Dollar, was einem Rückgang von 1,6 % innerhalb der letzten 24 Stunden entspricht. Trotz dieses jüngsten Rückgangs zeigt der Wochenvergleich eine positive Veränderung von 1,0 %. Diese Volatilität spiegelt die Unsicherheiten und Bewegungen am Markt wider. Im Folgenden analysieren wir die jüngsten Preisbewegungen und technischen Aspekte des Palladiumpreises.Der Palladiumpreis (TVC:PALLADIUM) hat in den letzten Wochen eine Achterbahnfahrt erlebt. Nach einem deutlichen Anstieg in der vergangenen Woche ist der Preis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...