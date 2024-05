wO Börsenlounge: Microsoft | Netflix | Reddit & wird die Türkei zum Paradies für chinesische Autobauer?

Wie der türkische Industrieminister Bloomberg verraten hat, befindet sich sein Land nicht in Verhandlungen mit einem chinesischen Autobauer, sondern gleich mit vier. Clever - die Türkei ist Mitglied der EU-Zollunion. Xpeng verhandelt zwar nicht mit der Türkei, macht aber anders auf sich aufmerksam. Bei den Chinesen kann bald ein neues Auto bestellt werden. Hört sich eigentlich nicht spektakulär an, allerdings soll der neue E-Flitzer auch in die Luft gehen können. Der XPeng AeroHT Land Aircraft Carrier kann fliegen und soll Anfang 2026 bereits ausgeliefert werden. Ein Gamechanger für Xpeng? GameStop macht das Beste aus dem steilen Kursanstieg und bringt wohl eine Kapitalerhöhung auf den Weg. …

