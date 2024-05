Der DAX hat sich am Freitag vor Pfingsten etwas müde präsentiert. So belief sich das Minus am Ende des Tages auf 0,18 Prozent. Am Ende notierte der Leitindex bei 18 704,42 Punkten. Das Ergebnis der Handelswoche fällt mit minus 0,4 Prozent negativ aus. Angetrieben von den Erwartungen an eine baldige Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed hatte der DAX im Wochenverlauf bei knapp 18 893 Punkten seine Bestmarke aufgestellt. Mit der 19 000er Marke vor Augen, sagte der Finanzmarktexperte Andreas Lipkow, ...

