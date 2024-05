Neue Kryptowährung Slothana explodiert vor Listings an Top-CEXs

Der beliebte und charmante Solana-Memecoin Slothana hat nach seinem Start am 1. Mai heute erneut einen weiteren wichtigen Meilenstein bekannt gegeben. Denn aufgrund des zunehmenden Handelsvolumens und der Wal-Aktivität konnte neben unter anderem XT.com, Bitrue, Poloniex und SuperEX die Top-10-Kryptobörse HTX gewonnen werden.

Bereits am Montag, dem 20. Mai um 12 Uhr UTC soll der Token eingeführt werden. Schon jetzt hat die Börse die Funktion für die Einzahlungen ermöglicht. Weitere Details über die Notierung können dem Blog-Beitrag von HTX oder dem Slothana-Post auf X entnommen werden.

Mit HTX ist Slothana ein wichtiger Schritt gelungen. Denn es handelt sich um eine der führenden Kryptobörsen, sodass der Memecoin nun eine Vielzahl von Investoren zum Handel zur Verfügung steht sowie leichter noch mehr Kapital in diesen fließen kann. Zudem ist das Trading angenehmer, da die Transaktionsabbrüche vermieden werden können.

Die Kryptobörse HTX kommt aktuell auf rund 10 Mio. Nutzer. Laut den Angaben der Kryptodaten-Website CoinMarketCap wurden auf ihr während der vergangenen 24 Stunden digitale Assets im Wert von mehr als 2 Mrd. USD gehandelt. Somit befindet sich HTX auf Platz 9 der Kryptobörsen.

Während sie ihren Sitz auf den Seychellen hat, finden sich ebenfalls Niederlassungen in Hongkong, Südkorea, Japan und den USA. Somit können darüber internationale Investoren aus einigen der weltweit wichtigsten Regionen gewonnen werden.

Gegründet wurde HTX von Leon Li in Peking in China. Seitdem konnte die Kryptobörse weltweit eine treue Anhängerschaft aufbauen. Insbesondere in Asien zählt sie jedoch zu einer der gefragtesten Optionen. Unter anderem hat sie eine große Präsenz in Südkorea, welches mit seiner hohen Handelsaktivität die Kryptopreise in die Höhe getrieben hat.

Nun hat Slothana die Due Diligence der Kryptobörse bestanden und es in die Auswahl der 703 Token von HTX geschafft. Dies kann nicht nur die Liquidität, sondern ebenso den Preis von Slothana weiter antreiben, so wie auch Pepe durch das Binance-Listing auf ein neues Allzeithoch stieg.

Börsen wie Binance stürzen sich auf gefragte Memecoins wie Slothana

Slothana hat es bereits geschafft, bei bald sechs zentralen Kryptobörsen gelistet zu werden. Bemerkenswert ist auch, dass heute die Börse Bitwexc.com den Handel von Slothana ermöglicht hat.

Hinzu kommen noch die dezentralen Handelsplätze, welche den Memecoin einer breiteren Masse von Investoren zur Verfügung stellt. Angesichts des zunehmenden Handelsvolumens steigt auch die Chance, dass noch weitere Börsen wie Binance folgen.

Auf den dezentralen Kryptobörsen erzielte Slothana während der vergangenen 24 Stunden ein Handelsvolumen von 30,50 Mio. USD, wobei der Tag noch nicht einmal abgeschlossen wurde und es somit noch weiter zunehmen wird.

Zählt man das der zentralen Handelsplätze noch hinzu, dann sind es bisher sogar schon 38,40 Mio. USD. Bedenkt man, dass noch weitere Listungen hinzukommen, so wird diese Zahl vermutlich noch steigen. Dies motiviert wiederum mehr Trader zu einem Kauf, was auch dem Kurs zugutekommt.

Ein wichtiges Ziel für Slothana besteht nun darin, eine Marktkapitalisierung von 100 Mio. USD zu erreichen. Denn diese wird von einigen Kryptobörsen als Richtwert für eine Listung genommen. Aktuell wurden bereits 94 Mio. USD erzielt, sodass der Coin schon bald sein Ziel erreicht hat. Dies kann wiederum den Weg zu noch einflussreicheren Kryptobörsen eröffnen.

Spätestens durch die Listung von HTX dürfte Slothana wieder Momentum gewinnen, was den Memecoin über diesen wichtigen Schwellwert heben kann. Dann steigt auch das Interesse anderer Kryptobörsen wie Binance, Coinbase, Bybit, OKX, Upbit und Kraken. Ebenso nimmt seine Seriosität zu, was sich förderlich auswirkt.

Slothana reichert Explosionsstoff an

Das Faultier nicht nur Träumer, sondern Visionäre und auch Macher sein können, hat Slothana mehrfach bewiesen. Denn das Team hat sich darum bemüht, den Wert des Tokens mithilfe eines innovativen Burning-Programms zu steigern. Für jeden weiteren Cent, den das Allzeithoch steigt, werden Token im Wert von 1 Mio. USD über Burnings vernichtet.

Diese Nachricht löste in der Krypto-Community große Begeisterung aus und ließ auch immer mehr Wale hohe Beträge von bis zu rund 75.000 USD in den gefragten Memecoin investieren. All dies verhalf ihm nach verhältnismäßig kurzer Zeit bereits so zu seinem sensationellen Kursplus von mehr als 781 %.

Vor der Bekanntgabe der HTX-Listung und zur Zeit der Gerüchte notierte Slothana bei einem Preis in Höhe von 0,0515 USD. Seitdem konnte der Memecoin ein neues Allzeithoch von 0,056 USD ausbilden und befindet sich aufgrund all der positiven Nachrichten auf dem besten Weg zu neuen Rekordständen.

Slothana erzielt neue Kooperation mit CoinPoker

Das ansonsten faule Faultier Slothana scheut keine Bemühungen für seine Gemeinschaft. So hat es bereits eine Partnerschaft mit CoinPoker aufgebaut, welche den Memecoin noch einmal zu einer größeren Popularität verhelfen könnte.

Zudem gibt es gewisse Parallelen zwischen dem strategischen Glücksspiel des Pokerns und Memecoin-Trading, womit eine attraktive Zielgruppe angesprochen werden kann. Mit einem solch strategischen Vorgehen kann das Team von Slothana zudem seine Professionalität beweisen.

Die Tokeninhaber von Slothana erhalten einen kostenlosen Zugang zu dem Cash-Pool-Turnier über 10.000 USD am Sonntag, dem 19. Mai um 19 Uhr GMT. Durch ähnliche Kooperationen kann sich Slothana zunehmend etablieren und möglicherweise vorwiegend die Kiffer-Community für sich gewinnen, welche in Ländern wie den USA und Deutschland immer stärker in den Mainstream kommt.

Ein hervorragender Newsflow, attraktives Burning, neue Partnerschaften, zunehmende Walaktivität und immer mehr Listungen von Kryptobörsen treiben Slothana an.

Hinzu kommen das förderliche Umfeld des Meme-Hypes aufgrund von Roaring Kitty, der Krypto-Superzyklus durch das Halving, die erhöhte institutionelle Nachfrage durch ETFs, das zunehmende Engagements von Hedgefonds wie Stratos in Memecoins und die absehbaren Zinssenkungen.

WienerAI startet nützlichen KI-Memecoin

Einen etwas anderen Ansatz verfolgt der KI-Memecoin von WienerAI. Denn er nutzt lediglich die Viralität der Memetoken, um damit seine nützlichen KI-Handelsroboter für Anfänger zu entwickeln. Mit diesen sollen die 90 % der Trader, welche laut Risikohinweisen Verluste erleiden, endlich die Vorteile erhalten, die sie schon lange gesucht haben.

Bisher müssen sie sich im Duell mit großen Expertenteams der Hedgefonds und ihren unzähligen künstlichen Intelligenzen behaupten. Schon heute soll dabei 80 % des Handelsvolumens auf die übermenschlichen KIs zurückzuführen sein. Schließlich werden sie nicht von Angst und Gier gestört und agieren 100 % rational sowie basierend auf statistischen Vorteilen.

Das Team von WienerAI legt dabei großen Wert auf den Bereich der Kryptowährungen. Denn diese erzielen die größten und steilsten Kursanstiege, womit die Investoren ein höheres Renditepotenzial erhalten. Gesteigert werden soll dieses ebenfalls durch den MEV-Schutz, welcher verhindert, dass andere Bots durch Tricks die eigene Rendite verringern.

Zügig konnte WienerAI die Investoren mit seinem besonders nützlichen Konzept gewinnen. Schon jetzt hat der Presale über 2 Mio. USD erreicht und das Verkaufstempo zuletzt noch einmal zugenommen. Interessierten bleiben nur noch weniger als 3 Tage, um sich den aktuellen Preis von 0,000708 USD und die Staking-Rendite von 486 % zu sichern.

