Mit Spannung wurden am Donnerstag die Quartalszahlen von TUI erwartet. Nun gibt es Gewissheit über die Geschäfte zur kalten Jahreszeit und alles in allem gibt es wenig Grund zum Meckern. Ganz im Gegenteil: der Reiseveranstalter legte starke Ergebnisse vor und konnte beim Umsatz sogar einen frischen Rekord vermelden.3,65 Milliarden Euro konnte TUI (DE000TUAG505) in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres einnehmen und damit etwa 500 Millionen Euro mehr als noch im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das machte sich auch beim Betriebsverlust bemerkbar. Bereinigt schrumpfte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...