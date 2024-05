The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 17.05.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 17.05.2024



ISIN Name

CA58507M1077 MEDMEN ENTERPRISES

CA88089G1037 TERRA BALCANICA RES.CORP.

DE000A0KF6M8 HANSEYACHTS O.N.

DE000A2TSQH7 KATEK SE INH O.N.

GB00BF1BK408 SCIROCCO ENERGY LS -,002

GB00BYM8GJ06 ASCENTIAL PLC LS-,01

US02083G1004 ALPINE IMMUNE SCI.DL-,001

US50540R4092 LAB. CORP.OF AMER. DL-,10

US78469C1036 SP PLUS CORP. DL 1

