Potsdam, 17.05.2024 - LEEF liefert einen Grund zum Feiern



LEEF ist schon seit Jahren der Lieferant aller Teller und Bowls für den Berliner Karneval der Kulturen, eine der schönsten interkulturellen Veranstaltungen Berlins. Vor Corona zog der Karneval bis zu einer Million Gäste in die Stadt und der Food-Court ist ein wahres Füllhorn internationalen Streetfoods. Es gilt abzuwarten, wie groß die diesjährige Veranstaltung bei strahlendem Sonnenschein wohl wird.



Von heute bis Pfingstmontag: https://www.karneval.berlin/



Kaum eine Veranstaltung passt so gut zu LEEF wie der Karneval der Kulturen. Lebensfreude trifft ausgelassene Party und das mit Teilnehmern sowie Publikum, die beide internationaler kaum sein können. Die Welt besser zu machen, muss Freude bereiten. Und so geht das:



LEEF ist wieder dabei mit seinem Veranstaltungskonzept LEEF unlimited https://www.leef-unlimited.org .Gemeinsam mit seinem lokalen Großhandelspartner Doppelpack wird alles Essgeschirr von LEEF bezogen. Der Großhändler steht natürlich ganzjährig mit einem umfangreichen Palmblattsortiment von LEEF allen Gastronomen der Region offen. Im Gegenzug dafür, dass alle Gastronomen auf dieser Veranstaltung LEEF-Palmblatt-Geschirr verwenden, kauft LEEF für jeden auf dem Karneval verkauften Teller einen Quadratmeter bedrohten Regenwald über seinen Geschäftspartner WORLD LAND TRUST: https://www.worldlandtrust.org/ .



Mit diesem Veranstaltungskonzept lassen sich Food-Courts von Großveranstaltungen umweltfreundlich und klimaschonend erheblich verbessern. Umweltfreundlich feiern und die Welt verbessern, das geht wunderbar zusammen.



Mehr Informationen zum Veranstaltungskonzept LEEF unlimited erhält jeder Interessierte direkt bei LEEF. Auch jede andere Stadt und Gemeinde ist herzlich willkommen, nicht nur in Deutschland.



Über LEEF: Auf dem Weg in eine klimafreundliche Zukunft hat LEEF Lösungen für Geschirr, Verpackungen und andere Konsumprodukte und stellt sich mit seinem ganzen unternehmerischen Konzept gegen das zunehmende Greenwashing. Nachhaltigkeit ist kein Argument der Verkaufsförderung, sondern eine Notwendigkeit, um langfristig zu wachsen und ökonomisch erfolgreich zu sein. Natürlich ohne Kinderarbeit und nach international anerkannten ESG/CSR-Grundsätzen, zertifiziert nach SA8000 . LEEF zeigt seit Jahren, dass das mit ästhetisch höchst ansprechenden Produkten, professionell sowie in großen Volumen geschehen kann. LEEF verwendet Palmenblätter für die Produktion in Indien, verwendet mit den Blättern ein nativ klimaneutrales Material und vertreibt weltweit.



https://www.leef.bio



