NEU-DELHI (dpa-AFX) - Der Energietechnikkonzern Siemens Energy will einem Pressebericht zufolge die indische Windturbinensparte seiner Tochter Siemens Gamesa Renewable Energy verkaufen. Die Bewertung des Geschäfts bei der Transaktion liege bei einer Milliarde US-Dollar, berichtete die indische Wirtschaftszeitung Mint am Freitag auf ihrer Internetseite unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Dem Bericht zufolge liegt der Jahresumsatz der Sparte bei 700 Millionen Dollar.

Bei dem Verkauf sei Indiens größtes Alternative-Energien-Unternehmen Adani Renewable Energy unter den Interessen mit den besten Chancen für einen Zuschlag, hieß es in dem Bericht weiter. Auch der Branchenkollege Masdar aus Abu Dhabi sowie die Investoren TPG Rise, Brookfield Energy Transition Funds und Macquarie seien interessiert. Ein Siemens-Sprecher habe sich zu der Angelegenheit nicht detailliert äußern wollen. Die möglichen Interessenten hätten ebenso wie die den Kreisen zufolge mit dem Verkauf beauftragte britische Bank Barclays Anfragen zunächst nicht beantwortet.

Der angeschlagene Münchner Konzern scheint langsam in die Spur zurückzufinden. So war das zweite Geschäftsquartal besser ausgefallen als erwartet, was das Unternehmen zu einer Anhebung seiner Prognose für das Gesamtjahr veranlasste. Für das Verluste schreibende Windgeschäft Siemens Gamesa wurde zudem ein weitreichender Sanierungsplan vorgelegt, der den Turbinenbauer wieder in die schwarzen Zahlen führen soll. Dies wird jedoch Jahre dauern. Der Plan beinhaltet unter anderem Kapazitätsanpassungen und einen Stellenabbau im Geschäft mit Landturbinen./he/edh