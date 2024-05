Zumindest an den US-Börsen herrschte am Donnerstag gute Stimmung und der Dow Jones schwang sich in neue Höhen empor. Anzeichen einer nachlassenden Inflation sorgten mal wieder für Zinshoffnungen. Bei den Meme Stocks allerdings setzte sich eine bereits am Mittwoch einsetzende Erholung fort und es scheint ein böses Erwachen zu drohen.Die Aktie von Gamestop (US36467W1099) wertete um weitere 30 Prozent ab und konnte dies im nachbörslichen Handel nur geringfügig ausgleichen. Einige Analysten führen die plötzlichen Korrekturen darauf zurück, ...

