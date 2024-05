RWE treibt den Verkauf von Amprion-Beteiligung weiter voran. Infinoen senkt die Prognose für das Gesamtjahr. Die Aktie des Chipherstellers steigt dennoch.Deutschlands größter Energiekonzern RWE (DE0007037129) treibt offenbar intern den Verkauf der Beteiligung am Stromnetzbetreiber Amprion weiter voran. Amprion ist einer der vier Betreiber, der in Deutschland die großen Stromtrassen betreibt und unterhält. RWE hielt bislang 25,1 % an dem Unternehmen, die der Konzern nun verkaufen möchte. Der Verkaufsprozess soll laut Brancheninsidern noch in diesem ...

