Die m:access-notierte GoingPublic Media senkt die Dividende und plant eine Kapitalherabsetzung im Verhältnis 3:1. Dies soll der Hauptversammlung am 24. Juni vorgeschlagen werden. "Hintergrund dieser Beschlussvorlage ist die Tatsache, dass die Gesellschaft in Relation zum Geschäftsvolumen über einen sehr hohen Bestand an liquiden Mitteln verfügt", so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...