"The Voice of Germany" feiert 2024 eine besondere Premiere: Mark Forster, Yvonne Catterfeld und Samu Haber kehren zusammen auf die roten Stühle von "The Voice of Germany" zurück. Erstmals seit der siebten Staffel TVOG buzzern die drei Coaches wieder in dieser Kombination und als vertrautes Trio gemeinschaftlich gegeneinander um die besten Stimmen Deutschlands. Dabei bekommen die drei "The Voice"-Lieblinge harte Konkurrenz: Sänger und Songwriter Kamrad setzt sich zum ersten Mal auf den roten "The Voice of Germany"-Stuhl. Der deutsche Chartstürmer ist aus den europäischen Radio- und Streaming-Playlists mit Songs wie "I Believe" oder "Feel Alive" nicht mehr wegzudenken.SAT.1-Chef Marc Rasmus: "Wir haben die TVOG-Fans in den sozialen Medien gefragt, wen sie 2024 am Buzzer von 'The Voice of Germany' sehen möchten. Und die meistgenannten Wiedersehens-Wünsche werden wir in der vierzehnten Staffel unserer Musikshow erfüllen: Mit Mark, Samu und Yvonne kehren drei Coaches auf die roten Stühle zurück, die unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sehr gerne bei TVOG wiedersehen möchten. Und TVOG-Newcomer Kamrad vervollständigt das Coach-Quartett 2024 perfekt - herzlich willkommen in der 'The Voice'-Familie!"ProSieben-Chef Hannes Hiller: "'The Voice of Germany' wird neu und bleibt vertraut. Wir feiern 2024 mit Kamrad eine große Coach-Premiere und bringen gleichzeitig Samu, Yvonne und Mark erstmals seit 2017 wieder so zusammen auf die roten Stühle zurück. Diese Vierercombo verspricht großartiges Musik-Entertainment in der 14. Staffel TVOG. Und schon mit dem Aufzeichnungsstart der Blind Auditions am 7. Juni haben die Talente die Qual der Wahl - mit welchem der vier Coaches sehen sie sich schon im TVOG-Finale 2024?"Moderiert wird die 14. Staffel "The Voice of Germany" von Melissa Khalaj und Thore Schölermann. Produzent ist Bildergarten Entertainment.Wer live im Studio dabei sein möchte, wenn die Talente in den Blind Auditions um den Einzug in die Teams von Yvonne Catterfeld, Samu Haber, Mark Forster und Kamrad singen: Tickets für die Aufzeichnungen ab dem 7. Juni 2024 gibt es unter tvtickets.de/TVOG.php."The Voice of Germany" - ab Herbst 2024 im TV und auf JoynHashtag zur Show: TVOG