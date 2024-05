Anzeige / Werbung

Coinbase Aktie: Starke Zahlen! CME Bitcoin Gerücht als Belastung oder Chance für die Kryptobörse?

Coinbase ist eine führende Kryptowährungsplattform, die 2012 von Brian Armstrong und Fred Ehrsam in San Francisco gegründet wurde. Im April 2021 ging das Unternehmen über eine Direktplatzierung an die Börse und wurde an der NASDAQ unter dem Ticker-Symbol "COIN" gelistet. Dies markierte einen bedeutenden Meilenstein und unterstrich die zunehmende Akzeptanz und Bedeutung von Kryptowährungen in der Finanzwelt.

Die Firma hat sich als eine der prominentesten Börsen für digitale Währungen etabliert und bietet ihren Nutzern eine benutzerfreundliche Möglichkeit, Kryptowährungen zu kaufen, zu verkaufen und zu verwalten. Sie ist auch als einzige Plattform an der Börse notiert, was einen gewissen Vorteil mit sich bringt. Mit mittlerweile Millionen von Nutzern weltweit gilt das Unternehmen als eine der vertrauenswürdigsten und benutzerfreundlichsten Kryptowährungsplattformen. Die Firma ist auch für ihre transparenten Gebührenstrukturen und ihren exzellenten Kundenservice bekannt.

Die Einführung neuer Produkte und der Ausbau der internationalen Präsenz kann zu weiterem Wachstum führen. Einige Beispiele bringen wir ebenso mit, wie die jüngsten Quartalszahlen.Den Abschluss bildet die Chartanalyse mit dem Freestoxx-Tool.

