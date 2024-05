DJ Kooperationsgespräche zwischen VW und Renault gescheitert - Zeitung

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Gespräche von Renault und Volkswagen über ein gemeinsames E-Auto-Modell im unteren Preissegment sind gescheitert. Nach Informationen des Handelsblatts waren die Verhandlungen bereits sehr weit fortgeschritten und technische Details weitgehend geklärt. Das Projekt sei bei VW aber offenbar auf interne Widerstände geestoßen.

Ein Volkswagen-Sprecher sagte gegenüber der Zeitung, eine Entscheidung zu dem Projekt sei noch nicht gefallen. Man werde "zu gegebener Zeit informieren". Renault wollte sich nicht zum Stand der Gespräche äußern.

Insider bestätigten dem Handelsblatt aber, dass eine Kooperation der Autobauer aus Deutschland und Frankreich nicht zustande kommen werde. Zuerst hatte die Nachrichtenagentur Reuters darüber berichtet.

In Verhandlungskreisen sei zu hören gewesen, dass der Betriebsrat von VW die mögliche Allianz mit Renault bei E-Autos in der Preisklasse von unter 20.000 Euro kritisch gesehen habe. Der Grund: Die Franzosen hätten die Führungsrolle bei dem Projekt gehabt und die Produktion wäre bei Renault in Slowenien gewesen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 18, 2024 03:35 ET (07:35 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.