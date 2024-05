Kalenderwoche 20 am KMU-Anleihemarkt (13. - 17. Mai 2024) - während die Börsen-Zeichnungsphase für die neue 10%-Premieren-Anleihe der NEON EQUITY AG noch bis kommende Woche läuft, hat die österreichische Biogena GmbH & Co. KG (BIOGENA) das Zeichnungsangebot für ihre Debüt-Anleihe vorzeitig wegen Überzeichnung beendet. Damit ist die erste Unternehmensanleihe 2024/29 (ISIN: AT0000A3BYL9) des Gesundheitsunternehmens vollständig im Volumen von 6 Mio. Euro platziert. Der Bond wird dabei jährlich mit 7,50% verzinst und die Zuteilung erfolgt nach dem first come first serve-Prinzip. Aufgrund der erfolgreichen Erst-Emission hat BIOGENA bereits Pläne für eine weitere Anleihe-Emission voraussichtlich im Oktober dieses Jahres angekündigt, um den Konzernwachstum weiter voranzutreiben.

Am 3. und 4. Juni 2024 stehen in Heidelberg die jeweils zweiten Gläubigerversammlungen für die geplanten Restrukturierungen der beiden Anleihen 2012/27 (ISIN: DE000A1R0RZ5) und 2019/29 (ISIN: DE000A2YNR08) der Ekosem-Agrar AG an. Beide Anleihen sollen zu einem Preis von 300 Euro je Schuldverschreibung (30% des Nominalwertes) veräußert werden. Wolfgang Bläsi, Berater des Unternehmens und zuständig für die Restrukturierung der Anleihen, hat im Interview mit dem Anleihen Finder in dieser Woche die Hintergründe der geplanten Maßnahmen erklärt. "Ein wesentlicher Grund ist das sog. Steueroasenabwehrgesetz in Deutschland, das seit dem 1.1.2024 gilt. Es unterwirft sämtliche in Russland erzielten Gewinne der dortigen Agrarbetriebe der Besteuerung der Emittentin in Deutschland. Das lässt sich nur vermeiden, wenn die Ekosem-Agrar AG ihre Beteiligungen bis zum 31.12.2024 wirksam übertragen hat. Auf russischer Seite droht zudem der Wegfall der für einen Agrarbetrieb sehr wichtigen staatlichen Subventionen, solange die ...

