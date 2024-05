Dow Inc., ein führender Akteur in der Chemiebranche, bleibt trotz eines herausfordernden Marktumfelds mit einem volatilen Produktmix und Ungewissheiten hinsichtlich der Nachfrage nachhaltig auf Kurs. Analysten halten an ihren Einschätzungen fest und betonen die Wichtigkeit der geplanten Wachstums- und Investitionsstrategien des Unternehmens. Die ambitionierten Pläne, darunter auch ein Projekt in Alberta mit einer potentiellen Rendite von 15%, positionieren das Unternehmen wettbewerbsfähig auf der globalen Kostenkurve. Das Management strebt neben der gezielten Kapitalerhöhung auch einen Verkauf von 'Infrastruktur'-Vermögenswerten an, was zusätzliche Flexibilität verspricht.

Wachsamkeit trotz positiver Aussichten

Die Finanzanalysten pointieren, dass neben dem anvisierten Anstieg des EBITDA bis 2030 die Nachhaltigkeitsbemühungen und Klimaziele von Dow - einschließlich der Reduzierung [...]

