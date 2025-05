Ethereum-Analyse: Fidelity identifiziert bullische Signale trotz Kursschwäche

Ethereum verzeichnet im laufenden Jahr 2025 einen erheblichen Rückschlag mit einem Wertverlust von über 45 Prozent seit Jahresbeginn. Die zweitgrößte Kryptowährung gehört damit zu den großen Verlierern im Krypto-Sektor, und die Stimmung unter Anlegern ist entsprechend gedrückt. Trotz dieser Schwächephase hat der US-Vermögensverwalter Fidelity in einer umfassenden Analyse mehrere bullische Signale identifiziert, die auf eine strukturelle Unterbewertung und mögliche Trendwende bei Ethereum hindeuten.

MVRV Z-Score zeigt klare Unterbewertung

Ein zentraler Indikator zur Bewertung von Ethereum ist der sogenannte MVRV Z-Score. Diese Metrik misst das Verhältnis zwischen dem aktuellen Marktwert und dem realisierten Wert (dem durchschnittlichen Kaufpreis aller im Umlauf befindlichen Coins). Ziel dieser Kennzahl ist es, Phasen der Über- oder Unterbewertung zu identifizieren.

Fidelity stellt in seiner Analyse fest, dass der aktuelle MVRV Z-Score für Ethereum bei -0,18 liegt. Damit befindet sich der Wert klar im Bereich der historischen Unterbewertung, der sogenannten "grünen Zone". Am 9. März 2025 wurde die Nulllinie unterschritten, was laut Fidelity ein signifikantes Signal darstellt. Die Analysten deuten den aktuellen Z-Score als mögliches langfristiges Einstiegssignal und betonen, dass das Verhältnis von Marktwert zu realisiertem Wert für ein strukturell günstiges Bewertungsniveau spricht.

New Address Momentum deutet auf Netzwerkwachstum hin

Ein weiterer bullischer Indikator für das Wachstum und die Nutzung des Ethereum-Netzwerks ist das sogenannte New Address Momentum. Diese Metrik misst, wie viele neue, zuvor nicht verwendete Wallet-Adressen in einem bestimmten Zeitraum erstmals in einer Transaktion auftreten.

Laut Fidelity blieb dieser Indikator im gesamten ersten Quartal 2025 in einer bullischen Struktur: Der kurzfristige Durchschnitt der neu aktiven Adressen liegt weiterhin über dem langfristigen Jahresmittel - eine Konstellation, die als Golden Cross bezeichnet wird. Diese Entwicklung zeigt, dass sich neue Nutzer schneller dem Netzwerk anschließen, als es der längerfristige Durchschnitt erwarten lässt. In den letzten Wochen hat sich der kurzfristige Durchschnitt jedoch dem langfristigen Mittel wieder angenähert, was auf eine gewisse Abschwächung des Momentums hindeutet. Dennoch bleibt der Gesamttrend positiv.

