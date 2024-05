Solana kommt wieder in Fahrt! Zieht SOL an Ethereum vorbei?

Der Bitcoin-Kurs bewegt sich um die 67.000 Dollar Marke und konsolidiert damit auf hohem Niveau, was auch zu einer Erholung der meisten Altcoins geführt hat, die in den letzten Wochen stark gelitten haben. Die Korrektur von bis zu 50 % hat bei einigen der Top 20 Coins zwar noch Spuren hinterlassen, Solana (SOL) scheint sich aber wieder schneller als der Rest zu erholen. Damit kommt auch die große Frage wieder auf, ob Solana Ethereum tatsächlich eines Tages überholen wird. Für den SOL-Kurs würde das noch ein enormes Wachstumspotenzial bedeuten.

Solana holt auf

Während es noch vor ein paar Jahren undenkbar gewesen wäre, dass Ethereum als größte Plattform für Smart Contracts und DeFi-Anwendungen jemals abgelöst wird, hat Solana in den letzten Monaten stark aufgeholt. Ethereum war schon lange vor Solana auf dem Markt und das ist Fluch und Segen zugleich. Zum einen ist Solana als jüngere Blockchain deutlich schneller und günstiger als Ethereum, da Ethereum aber viel länger auf den Markt ist, hat es lange einen Sog gegeben, der Entwickler und Nutzer vermehrt zum Platzhirsch getrieben hat, da Solana noch nicht viel zu bieten hatte. Dieser Effekt geht nun aber langsam verloren. On-Chain-Daten zeigen, dass Solana in allen Bereichen aufholt.

(Solana On-Chain-Daten - Quelle: The Block)

Egal ob man sich die Zahl der täglich aktiven Wallets anschaut, oder ob man die neuen Wallets im Solana-Ökosystem heranzieht, Solana ist auf der Überholspur und verzeichnet in den letzten Monaten ein enormes Wachstum. Auch in Bezug auf Transaktionszahlen ist Solana Ethereum haushoch überlegen. Selbst wenn es nicht zu einem Machtwechsel kommt, wenn auch Ethereum im Bullrun nochmal ordentlich zulegt, stehen die Chancen gut, dass Solana zumindest das aktuelle Niveau von Ethereum erreichen könnte, was in Bezug auf die Marktkapitalisierung einen SOL-Kurs von weit über 1.000 Dollar bedeuten würde.

Meme Coins sehr gefragt

Einer der Hauptgründe, warum die Zahlen auf der Solana Blockchain so durch die Decke gehen, ist der Erfolg der Meme Coins. Seit BONK, der auf Solana basiert, im Dezember letzten Jahres die Milliarden Dollar Marke überschritten hat, ist das auch einigen weiteren Meme Coins auf der Highspeed Blockchain gelungen. Auch WIF und BOME haben die Milliarden Dollar Marke überschritten, was einen Hype um Meme Coins auf Solana ausgelöst hat. Dieser Hype trägt auch maßgeblich zu den explodieren Transaktions- und Nutzerzahlen auf Solana bei.

(Solana-basierte Token sortiert nach 7-Tages-Gewinnen - Quelle: Coinmarketcap)

Erst kürzlich hat GameStop mit einer Rallye um tausende Prozent wieder für Aufsehen gesorgt und auch viele andere Meme Coins, die auf Solana basieren, können innerhalb kürzester Zeit massive Kurssprünge hinlegen. Renditen von weit mehr als 1.000 % sind hier keine Seltenheit, wobei es derzeit danach aussieht, als würde mit Sealana ($SEAL) bereits der nächste Coin in den Startlöchern stehen, bei dem das gelingen könnte.

Sealana: Der nächste x10 Meme Coin auf Solana?

Sealana ($SEAL) ist ein Meme Coin, der ähnlich wie Book of Meme (BOME) vor seiner Markteinführung in einem Initial Coin Offering (ICO) angeboten wird. Dabei handelt es sich um eine Gelegenheit für Anleger, neue Kryptowährungen noch vor dem Listing an den Kryptobörsen zu einem Fixpreis zu kaufen, was nach der Markteinführung zu erheblichen Gewinnen führen kann, da der Kurs eines neuen Coins nach dem Launch gerade am Anfang in kurzer Zeit um ein Vielfaches steigen kann. Die hohe Nachfrage bei Sealana deutet darauf hin, dass es auch hier zu einer solchen Kursexplosion kommen könnte.

($SEAL Initial Coin Offering - Quelle: Sealana Website)

Schon während des Presales haben Anleger Token im Wert von über 1,6 Millionen Dollar in kurzer Zeit gekauft, wodurch das Potenzial des neuen Coins schnell deutlich wird. Interessenten können SOL an die auf der Website angegebene Adresse senden, oder das Widget auf der Website nutzen, um $SEAL mit SOL, USDC, ETH oder USDT zu kaufen. Die $SEAL-Token erhält man dafür beim Launch per Airdrop zum Fixpreis, während der Preis nach dem Listing an den Börsen durch Angebot und Nachfrage bestimmt wird. Im Fall von BOME konnten frühe Käufer, die sich am ICO beteiligt haben, innerhalb von zwei Tagen eine Rendite von 30.000 % erzielen, sodass die Chancen gut stehen, dass $SEAL zumindest einen Bruchteil davon schafft und um das 10-fache oder mehr steigt.

