Salesforce-Aktien erfahren aufmerksame Beobachtung, nachdem Führungskräfte in bedeutsame Handelsaktivitäten verwickelt waren. Am Markt kursieren Neuigkeiten rund um Geschäftsberichte von Führungspersonen, welche beachtliche Mengen an Unternehmensaktien verkauft haben. Diese Verkäufe erfolgten dabei gemäß vorgeplanten Handelsplänen, um Insiderhandelsbeschuldigungen vorzubeugen. Trotz dieser Transaktionen behalten die Führungskräfte substantielle Anteile sowohl direkt, als auch indirekt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...