Die Aktien von MLP beginnen die sich entwickelnde Equity-Story einzupreisen. Die Bullen akkumulieren die Papiere, was insbesondere nach dem soliden Bericht zum 1. Quartal zu immer grösseren Kurssprüngen führt.MLP (DE0006569908) hat einen sehr soliden Start in das neue Geschäftsjahr vorgelegt, das vor allem von einer Steigerung der Profitabilität geprägt war. Das Umsatzwachstum war mit 9 % bzw. 8 % bei den Gesamterlösen sehr befriedigend, wobei etwas unterging, dass die Gesamterlöse damit das bisher höchste Niveau in der Geschichte ...

