Die Sektkorken knallen momentan bei Evotec. So liegen die Notierungen heute rund 2,47 Prozent höher als vor Wochenfrist drei der fünf Sitzungen schloss das Wertpapier mit Gewinnen. Dabei hat Evotec am Montag den Vogel abgeschossen mit einem Plus von 4,67 Prozent. Ist das eine neue Kaufchance oder Zeit für Gewinnmitnahmen? Die Bullen müssen auch nach dieser Rallye unverändert aufpassen. Denn eine wichtige Unterstützung ist immer noch in Schlagdistanz. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...