Nyon, Schweiz (ots/PRNewswire) -Treten Sie ein in die Unico Experience, die das hauseigene Chronographenwerk der Maison in den Mittelpunkt stellt. In diesem digitalen Bereich können die Teilnehmer direkt mit einem Uhrmacher in Kontakt treten, um die tiefe Leidenschaft von Hublot für Handwerkskunst und Hochtechnologie zu entdecken und das Engagement der Marke für die Kunst der Fusion zu feiern.Hublot überschreitet immer wieder die technologischen Grenzen, um in unbekannte Gebiete vorzustoßen und diese mit seinen geschätzten Sammlern zu teilen. Die Unico Experience lädt die Gäste ein, in eine fesselnde Umgebung einzutauchen, die über den Desktop oder ein beliebiges mobiles Gerät zugänglich ist und in der sie die Kunst der Herstellung von Zeitmessern mit dem hauseigenen Chronographenwerk Unico bewundern können. Während der gesamten Reise wird ein virtueller Uhrmacher das für die Herstellung von Hublot-Zeitmessern erforderliche Fachwissen erklären und weitergeben. Für ausgewählte Besucher wird ein echter Uhrmacher die Stimme hinter dem digitalen Zwilling sein und live aus der Manufaktur in Nyon zugeschaltet. Dieses einzigartige Erlebnis wird exklusiv vom 14. bis zum 18. Mai 2024 angeboten.Darüber hinaus wird das Chronographenwerk der Unico in 3D dargestellt, so dass die Besucher ein umfassendes Verständnis für die Funktionsweise des Kalibers HUB1280 gewinnen können, sobald es vollständig zusammengebaut ist.Am Ende des Besuchs steht ein spezieller Konfigurator zur Verfügung, mit dem die Gäste eine maßgeschneiderte Uhr mit dem Chronographenwerk Unico entwerfen können. Die Besucher können aus einer Vielzahl von Materialien und Größen für das Gehäuse wählen, die Farbe der Lünette und des Zifferblatts sowie die Armbandoptionen auswählen und so eine vollständig anpassbare und persönliche Uhr kreieren. Als letztes Detail haben die Kunden die Möglichkeit, einen Namen, Initialen oder ein Datum in die Uhr zu gravieren.Im Rahmen ihrer kontinuierlichen Partnerschaft mit Epic Games nutzte die LVMH-Gruppe die Unreal Engine und die MetaHuman-Technologien, um die Handwerkskunst von Hublot zu vermenschlichen und ein detailliertes Erlebnis zu bieten, das einen noch nie dagewesenen Einblick in die Schweizer Uhrmacherkunst und die Kontrolle darüber ermöglicht."Wir bei Hublot sind begeistert, die Unico Experience einzuführen, ein Beweis für unser unermüdliches Engagement für Innovation und Exzellenz in der Welt der Uhrmacherei. Diese faszinierende Reise zeigt nicht nur unser ikonisches Unico-Chronographenwerk, sondern bietet unseren geschätzten Sammlern auch eine noch nie dagewesene Gelegenheit, mit unseren Uhrmachern in einer digitalen Welt in Kontakt zu treten. Der spezielle Konfigurator ist ein aufregender Meilenstein, der es unseren Gästen ermöglicht, ihre ganz persönliche Big Bang zu gestalten. Diese exklusive Veranstaltung unterstreicht unser fortwährendes Engagement für Innovation und personalisierte Luxuserlebnisse für unsere geschätzten Kunden." Ricardo Guadalupe, Geschäftsführer von HUBLOTLink zur Unico Experience:https://theunicoexperience.hublot.comHUBLOTHublot ist ein 1980 gegründeter Schweizer Uhrenhersteller mit Sitz in Nyon. Für seinen allerersten Zeitmesser kombinierte das bahnbrechende Unternehmen Gold mit einem Kautschukarmband in einem Gehäuse, dessen Design von einem Bullauge eines Schiffes inspiriert ist (hublot auf Französisch). So wurde die Kunst der Fusion geboren, die Tradition, Innovation, Handwerkskunst, Welten und Talente miteinander verbindet. Sie wurde zur ästhetischen und technischen Signatur der Marke.Diese Identität wurde 2005 mit der Big Bang gestärkt, die von einem unvergleichlichen Know-how in Bezug auf Komplikationen, Manufakturwerke und modernste Materialien zeugt. Kohlenstoff, Titan, Keramik und Saphir wurden bei diesem Modell zu technischen Höchstleistungen entwickelt.Dieser bahnbrechende, qualitativ hochwertige Ansatz in der Uhrmacherei wird in der Philosophie "Vorreiter, einzigartig und anders sein" zusammengefasst. Sie führte nach und nach zu weiteren Kollektionen mit innovativen Designs: Classic Fusion, Spirit of Big Bang, Square Bang und Manufacture Pieces. Sie zeichnen sich durch ein hohes Maß an handwerklicher Kunstfertigkeit aus, sowohl bei den für Hublot so wichtigen Materialien (wie Magic Gold, farbenfrohe Keramik und Saphire) als auch bei den Manufakturwerken (Unico-Chronograph, Meca-10 und hohe Komplikationen wie das c, die Kathedralen-Minutenrepetition und die spezifischen Manufacture-Pieces-Uhrwerke).Die Welt von Hublot erstreckt sich auf starke Partnerschaften, zu denen auch der Fußball gehört. "Hublot Loves Football" wurde zum Slogan bei den größten Sportereignissen der Welt (wie der FIFA-WeltmeisterschaftTM, der Premier League, der UEFA Champions League, der UEFA EUROTM) und durch seine Botschafter. Diese Liebe zum Fußball setzt sich in Kunst, Design, Musik, Sport, gutem Essen und Segeln fort. Die Beteiligung von Hublot an gemeinsamen Umweltprojekten mit SORAI und Polar Pod ist Ausdruck des Engagements von Hublot für die Probleme unserer Zeit.Über 135 Boutiquen auf der ganzen Welt teilen die Leidenschaft und die Werte von Hublot, ebenso wie die E-Commerce-Website Hublot.com.Video - https://www.youtube.com/watch?v=W8DJnaxvsnkFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2415901/HUBLOT_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2415902/HUBLOT_2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2415903/HUBLOT_3.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2415904/HUBLOT_4.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hublot-enthullt-ein-einzigartiges-immersives-erlebnis-302149482.htmlPressekontakt:Vittoria Pelà; +41782603939Original-Content von: HUBLOT S.A., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174888/5782294