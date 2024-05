Gold und Silber haben in dieser Woche beeindruckende Gewinne erzielt und ihre jeweiligen Höchststände erreicht. Gold schloss die Woche mit 2.418 US-Dollar pro Unze ab, was einem Zuwachs von 2,4 % entspricht, während Silber mit 31,43 US-Dollar pro Unze ein Plus von 11,6 % verzeichnete. Im bisherigen Monat stiegen die Preise für Gold um 5,8 % und für Silber sogar um 19,6 %. Diese Entwicklungen rufen nach einer detaillierten Analyse der aktuellen Marktlage.In der vergangenen Woche haben sich Gold (TVC:GOLD) und Silber (TVC:SILVER) deutlich positiv entwickelt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...