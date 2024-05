Hannover, Deutschland (ots/PRNewswire) -Vom 14. bis 16. Mai besuchte die globale Elite der Ernährungs- und Gesundheitsbranche die Vitafoods Europe in Genf, Schweiz. Dieses Top-Event der Ernährungs- und Gesundheitsbranche in Europa und der Welt bietet Ausstellern und Besuchern eine wertvolle Austauschplattform, um über die zukünftigen Entwicklungstrends dieser Branche zu sprechen.Als einer der Hauptaussteller stellte VIKpro, eine deutsche Marke für diätetische Ernährung, auf der Messe eine Reihe von Hauptprodukten und bahnbrechenden Optionen für ein gesundes Ernährungsmanagement vor. Die einzigartige MPL+ Technologie zur Einführung von Biophospholipid von VIKpro integriert Phospholipide mit Nährstoffmolekülen, was zu Komplexen führt, die der menschliche Körper leicht aufnehmen kann. Dadurch wird die Bioverfügbarkeit der Nährstoffe erheblich verbessert. VIKpro präsentierte auch das branchenweit erste reduzierte Coenzym-Spray mit einer 16-fachen Absorptionstechnologie unter der Zunge und einem reinen patentierten Plunger-System. Dieses innovative Produkt schließt eine Lücke in der Branche und bietet zudem eine Nahrungsergänzung, die für die Verbraucher effizienter und bequemer ist.Die beiden Ausstellungen zeigen VIKpros herausragende Stärke in den Bereichen technologische Innovation und Qualitätskontrolle. Sie stärken auch den weltweiten Einfluss der Ernährungs- und Gesundheitsbranche. Der führende Ernährungswissenschaftler Dr. Berger sagte, dass VIKpro sich verpflichtet hat, durch technologische Innovation effizientere und sicherere Nahrungsergänzungsmittel für die Verbraucher bereitzustellen, und diese neuen Produkte zeigen ihre Bemühungen, dieses Ziel zu erreichen.Monde Selection hat mehrere Starprodukte von VIKpro ausgezeichnet. Der Grand Gold Quality Award wurde von Monde Selection für das leistungsstarke reduzierte CoQ10 und das 95%ige hochreine Fischöl verliehen, und der Gold Quality Award für das reine antarktische Krillöl und die patentierten Quercetin Lungenpflegekapseln. Neben der ausgezeichneten Qualität der Produkte von VIKpro sind diese Auszeichnungen auch ein Zeichen für die sorgfältige Kontrolle und Innovationskraft bei der Auswahl der Rohstoffe, dem Produktionsprozess und der Produktformulierung.Auf der Messe knüpfte VIKpro engere Verbindungen zu globalen Qualitätspartnern. Dadurch wurde der weltweite "Freundeskreis" erweitert. Die Beteiligung dieser Partner verschafft VIKpro einen breiteren Markt und gibt seiner Entwicklung auf dem internationalen Markt für "zelluläre Ernährung" neuen Schwung.VIKpro wird Vebrauchern weltweit auch weiterhin durch Professionalität und Innovation mehr hochwertige Ernährungs- und Gesundheitsprodukte liefern und die Ernährungs- und Gesundheitsbranche in eine bessere Zukunft führen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2415713/German_VIKpro_Shines_Vitafoods_Europe.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/deutsche-vikpro-glanzt-bei-vitafoods-europe-302149497.htmlPressekontakt:Wenbin Dai,daiwenbin@function.cnOriginal-Content von: VIKpro, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174889/5782300