Solana Kurs könnte schon bald auf 200 Dollar klettern

Der Kurs von Solana zeigt derzeit eine beeindruckende Aufwärtsdynamik und könnte schon bald die Marke von 200 Dollar erreichen. Verschiedene Analysten und Experten aus der Krypto-Community teilen optimistische Einschätzungen, die auf eine Fortsetzung der positiven Kursentwicklung hindeuten. Insbesondere der jüngste technische Durchbruch eines bullischen Chartpatterns stärkt das Vertrauen in Solanas Potenzial. In diesem Artikel beleuchten wir die aktuellen Entwicklungen und warum viele glauben, dass Solana kurz vor einer bedeutenden Rallye steht.

Im aktuellen Aufwärtstrend am Kryptomarkt sticht ein Coin ganz besonders hervor: Solana. Die fünftstärkste Kryptowährung nach Marktkapitalisierung hat sich in der letzten Woche beeindruckend entwickelt. Der Wert von Solana stieg von circa 140 Dollar in den letzten sieben Tagen um über 20 Prozent an und erreicht aktuell 175 Dollar. Die positive Entwicklung folgte auf ein interessantes Chartmuster, das sich im letzten Monat im Solana-Chart gebildet hatte.

Nach einer heftigen Korrektur Anfang April erlebte der Solana-Kurs drei impulsive bearische Bewegungen, von denen die zweite die intensivste war und das tiefste Tief bei unter 120 Dollar markierte. Das Muster führte zu einem sogenannten Inverted Head and Shoulders Pattern, mit einer sogenannten Neckline bei 150 Dollar. Vor drei Tagen gelang es Solana, mit einem impulsiven Aufwärtsmove und einem Tagesplus von 13 Prozent, über diese Neckline und aus dem Chartmuster auszubrechen.

Zudem hat Solana nun den starken Widerstandsbereich bei 170 bis 175 Dollar erreicht. Mit seinem aktuellen bullischen Momentum scheint der Coin diesen Bereich jedoch fast überwunden zu haben. Solana hat inzwischen eine Marktkapitalisierung von über 78 Milliarden Dollar erreicht und ist einer der beliebtesten Coins unter Anlegern. Nach einem bullischen Retest des aktuellen Widerstandsniveaus sollte Solana nicht mehr viel im Weg stehen, um die 200-Dollar-Marke zu erreichen.

Die Unterstützungsniveaus sind bei 150, 140, 130 und 120 Dollar etabliert, die als potenzielle Zonen dienen, in denen das Kaufinteresse gestärkt werden könnte, um ein weiteres Absinken des Preises zu verhindern, falls wieder Erwarten eine Korrektur einsetzt.

Auch Analysten sind derzeit überwiegend optimistisch in Bezug auf Solanas unmittelbare Aussichten. Sie sehen das Potenzial für weitere Kursgewinne, insbesondere wenn Solana in der Lage ist, die 200-Dollar-Marke zu überwinden.

Verschiedene Experten und Krypto-Enthusiasten haben auf Twitter ihre optimistischen Einschätzungen und Analysen geteilt, die auf eine bevorstehende starke Aufwärtsbewegung von Solana hinweisen.

Daniel Cheung zeigt sich beeindruckt von der Stärke, die Solana beim jüngsten Kursanstieg gezeigt hat. Er bezeichnet SOL als den besten Trade dieses Zyklus und ist zuversichtlich, dass Solana die Marke von 200 Dollar zurückerobern kann. Er erwähnt auch das bevorstehende Frankendancer-Upgrade, das den Weg für das Firedancer-Upgrade ebnen soll. Cheung ist der Meinung, dass Solana bis zum Monatsende auf etwa 200 Dollar steigen könnte, was einen vollständigen Umschwung auf dem monatlichen Zeitrahmen darstellen und ein Signal dafür sein würde, dass Solana bereit ist, neue Allzeithochs zu erreichen.

Strength on $SOL has been incredible on this bounce - very clear this is still the best trade of this cycle.



Much more confident here on ability for SOL to reclaim $200.



Frankendancer on the horizon, which paves the way to Firedancer upgrade.



ATHs soon. https://t.co/BTKe6uDgpB