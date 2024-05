Apple Inc. steht jüngst aufgrund einer gerichtlichen Anhörung in den Schlagzeilen, bei der die Konformität der neu eingeführten 27%-Gebühr auf Käufe außerhalb des eigenen App Stores mit einem Gerichtsbeschluss von 2021 geprüft wird. Ein hoher Unternehmensvertreter argumentiert, diese Maßnahme entspräche einem guten Glauben, den gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden, was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...