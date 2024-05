Fantom News: Optimierte Blockchain Sonic lässt FTM explodieren

Die Blockchain Fantom wurde bereits im Jahr 2018 gegründet und war schon etwas veraltet. Denn seitdem gab es einige technologische Fortschritte auf dem Markt der Blockchains. Nun hat die hinter dem FTM-Token stehende Fantom Foudation eine neue Layer-1 entwickelt, welche eine deutliche Verbesserung zu dem Vorgänger darstellt. Die positiven Nachrichten darüber und über die Konvertierung des Coins haben Fantom in den vergangenen Tagen mit seinem Kursanstieg die führenden Top 100 der Kryptowährungen übertreffen lassen. Lesen Sie jetzt den folgenden Beitrag, um alles über die neusten Entwicklungen und Sonic von Fantom zu erfahren.

Fantom Coin explodiert wegen neuer Layer-1 Sonic

Über die vergangenen sieben Tage war Fantom (FTM) mit einem Kursplus von 24,64 % der größte Kursgewinner unter den Top 100 der größten Kryptowährungen. Aber auch heute hat Fantom mit einem Anstieg von 11,73 % die anderen führenden Coins übertroffen. Dabei kommt FTM aktuell auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,5 Mrd. USD.

Ebenso nahm das Interesse an Fantom in den vergangenen sieben Tagen stark zu. Denn während das Handelsvolumen noch bei 126,64 Mio. USD lag, konnte es zuletzt bis auf 623,44 Mio. USD um 392,29 % steigen.

Auf das letzte Jahr betrachtet hat sich Fantom mit einem Kursplus von 140 % durchschnittlich entwickelt und konnte damit 57 % der führenden 100 Kryptowährungen übertreffen. Allerdings hat FTM eine schlechtere Performanz als Bitcoin hingelegt und befindet sich mit einem Preis von 0,8908 USD noch immer 74 % von seinem Allzeithoch von 3,48 USD entfernt.

Die gestiegene Nachfrage ist vorwiegend auf das neue Upgrade Sonic zurückzuführen. Dabei soll der $FTM-Coin in einem Verhältnis von 1:1 in den neuen $S-Coin umtauschbar sein. Zudem wird die Tokenanzahl mit der des Vorgängers übereinstimmen.

In der Anfangsphase werden die beiden Blockchains gleichzeitig betrieben und die Nutzer erhalten die Möglichkeit, dass sie ihre Coins in beide Richtungen tauschen. Auf diese Weise soll ein möglichst nahtloser Übergang ermöglicht werden. Langfristig geht das Team von Fantom jedoch davon aus, dass aufgrund der besseren Eigenschaften nur noch Sonic laufen wird.

Als Nächstes soll eine Reihe auf Abstimmungen erfolgen, um die Ausgestaltung der vorgeschlagenen Änderungen, Programme und Initiativen vorzunehmen. Zudem ruft das Team von Fantom seine Community dazu auf, die Vorschläge anzusehen und ihre Stimmen abzugeben sowie ihr Feedback zuzusenden.

Künftig ist ein AirDrop-Programm geplant, welches das Wachstum der Community mithilfe von Kampagnen fördern soll. Ebenso steht ein Wachstumsprogramm auf dem Plan, welches Listungen, Ökosystem-Migrationen sowie Web2- und Web3-Partnerschaften voranbringen soll.

Was genau bietet die neue Layer-1 Sonic von Fantom?

Die neue Layer-1 Sonic soll mithilfe einer Layer-2 mit der Blockchain von Ethereum verbunden werden. Auf diese Weise erschließt sich dem Netzwerk das gesamte Ökosystem mit seinen Nutzern, Investoren, Angeboten und Liquidität.

Allerdings handelt es sich bei der dafür verwendeten Fantom Virtual Machine (FVM) um eine Technologie, welche 65-mal mehr TPS als die EVM (Ethereum Virtual Machine) erreicht. Dafür wird der EVM-Bytecode in ein effizienteres Format konvertiert, während dennoch Solidity und andere EVM-kompatible Programmiersprachen unterstützt werden.

Mithilfe von Zero-Knowledge-Technologie soll Sonic einen besonders hohen Durchsatz und eine schnelle Finalität erreichen. Laut den Entwicklern sind dann anstelle von zuvor 200 bis zu 2.044 TPS (Transaktionen pro Sekunde) mit einer Finalisierungszeit von 0,923 Sekunden möglich. Zudem verbessert es Sicherheit und Liquid Staking.

Ebenfalls wurde mit dem Carmen-Datenbank-Speicher eine neuartige Speicherlösung erschaffen, welche die Speicheranforderungen für die Nodes um 90 % verringert. Um dies zu erreichen, wird Live-Prunning verwendet, mit welchem unnötige historische Daten verworfen werden können, ohne offline zu gehen. Auf diese Weise werden Betriebsunterbrechungen und Kosten reduziert.

Mit Sonic lassen sich effizientere DApps entwickeln und bereitstellen. Diese benötigen weniger Speicheranforderungen und haben eine schnellere Bearbeitungszeit. Die Gebühren liegen dabei durchschnittlich bei weniger als 0,01 USD pro Transaktion.

Neuartiger Multichain-Memecoin schlägt mehr Brücken als Fantom

Ein neuartiger Memecoin mit einer faszinierenden Interoperabilität ist Dogeverse. Denn der Token ist im Gegensatz zu anderen Memetoken nicht nur auf einer Blockchain, sondern sogar sechs vorhanden. Dies sind bisher Ethereum, Avalanche, Polygon, BNB Smart Chain, Base und Solana.

Auf diese Weise können die Nutzer ihre Assets nicht nur zwischen zwei Blockchains wie bei Fantom oder Sonic austauschen. Stattdessen bietet er eine vorbildhafte Interoperabilität zu allen führenden Blockchains. Somit kann sich Dogeverse die unterschiedlichen Angebote, Entwickler, Nutzer, Investoren und die Liquidität der Ökosysteme erschließen.

Daher erhält Dogeverse im Vergleich zu den einseitig aufgestellten Memecoins eine wesentlich höhere Überlebensfähigkeit. Denn sein Schicksal hängt nicht von dem Erfolg eines einzelnen Netzwerkes ab. Deswegen ist es nicht wichtig, welche Blockchain sich durchsetzt, oder ob es sogar mehrere sein werden. In jedem Falle ist Dogeverse hervorragend positioniert.

Im Unterschied zu anderen Memecoins wie Dogecoin gibt es auch eine strenge Limitierung der Coins auf 200 Mrd. $DOGEVERSE. Zusammen mit der Staking-Rendite von 54 %, welche Investoren anzieht und langfristiges Halten fördert, kann eine höhere Wertstabilität als bei anderen Memecoins erreicht werden.

Die Investoren haben sich bereits am ersten Tag des Vorverkaufs auf Dogeverse gestürzt und seitdem Coins im Wert von mehr als 13 Mio. USD gekauft. Fortan sind die Token noch für einen Preis von 0,00031 USD erhältlich, allerdings dürfte der Presale schon bald ausverkauft sein.

Angesichts des höheren Nutzens und größeren Wertversprechens von Dogeverse gehen Analysten davon aus, dass dieser den Memecoin-Marktführer schlagen könnte. Sollte er die Marktkapitalisierung von 89,08 Mrd. USD erreichen, entspräche dies für jetzige Investoren einem beeindruckenden Gewinn von 143.577 %.

