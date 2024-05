Mit einem kräftigen Anstieg endete für Nvidia die vergangene Börsenwoche. Schließlich ergibt sich im Wochenvergleich ein Plus von 2,89 Prozent. drei der fünf Sitzungen beendete der Titel im grünen Bereich. Dabei kletterte Nvidia am Mittwoch mit einem Plus von 3,58 Prozent am stärksten. Übernehmen die Bullen jetzt dauerhaft das Ruder? Alles in Butter ist nach diesem Zwischenspurt für die Charttechniker. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie wieder ...

