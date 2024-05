Der Dax beendete die Handelswoche im Bereich von 18.700 Punkten. Ein Vorstoß in Richtung 19.000 Punkten scheint jederzeit möglich zu sein. Die letzten Handelstage waren gespickt mit zahlreichen Preisdaten. Vor allem der US-Verbraucherpreisindex für April, der am Mittwoch (15. Mai) veröffentlicht wurde, hatte es in sich. Obgleich die Verbraucherpreisdaten etwas besser ausfielen als erwartet, blieb die Initialzündung für die Aktienindizes zunächst ...

