Frankfurt (pta/19.05.2024/09:30) - Obwohl die Weltwirtschaft auf ein schwieriges Jahr zurückblickt, gelang es vielen Unternehmen, gute Geschäftszahlen abzuliefern. Vor allem im Technologiesektor konnte eine Reihe von Firmen die Erwartungen übertreffen. Hier sorgten Trends wie Cloud, Big Data und Künstliche Intelligenz für eine hohe Wachstumsdynamik. Blickt man auf die Prognosen der Analysten, könnte sich die positive Entwicklung in diesem Jahr fortsetzen. Drei Unternehmen, die die Weichen auf Wachstum gestellt haben, sind Netflix, Adcore und CrowdStrike Holding.

Netflix: 2024 könnte zum erfolgreichsten der Unternehmensgeschichte werden

Der Video-Streaming-Pionier Netflix hatte vor zwei Jahren einen Durchhänger zu überstehen. Seit Anfang 2023 legt die Zahl der Abonnenten aber wieder deutlich zu. Mittlerweile sind es weltweit über eine viertel Milliarde. Dieses Jahr könnte zum erfolgreichsten der Unternehmensgeschichte werden. In einer Studie vom 25. März 2024 verweisen die Analysten der DZ Bank auf den Einstieg von Netflix in Live-Sportveranstaltungen, wie dem Erwerb der Übertragungsrechte an World Wrestling Entertainment (WWE). Dies dürfte nach Ansicht der DZ Bank dazu beitragen, das Abonnentenwachstum und die Werbeeinnahmen weiter zu erhöhen. Zudem profitiere Netflix vom Ende des "Passwortteilens", dem günstigeren werbefinanzierten Modell sowie der Fortsetzung und Neuerscheinungen von erfolgreichen Serien und Filmen.

Adcore wächst ausschließlich organisch

Adcore ist ein führender Anbieter von KI-gestützten und Cloud-basierten Apps und Services zur Optimierung des digitalen Werbemanagements. Das vergangene Jahr verlief ausgesprochen erfolgreich und alle zu Beginn des Jahres gesteckten Ziele wurden erreicht. Der Umsatz legte um 17 Prozent zu. Damit erzielten Adcore in den vergangenen fünf Jahren ein durchschnittliches jährliches Wachstum (CAGR) von 15 Prozent. Die Bruttomarge lag auf Jahresbasis bei 41 Prozent und damit im Rahmen der ehrgeizigen Zielvorgaben. Zudem gelang dem Unternehmen im Schlussquartal 2023 mit einem Nettoergebnis von 74.000 CAD der Sprung in die Gewinnzone. Hervorzuheben ist, dass Adcore ausschließlich organisch gewachsen ist, d. h. ohne Fusionen und Übernahmen. Darüber hinaus ist das Unternehmen praktisch schuldenfrei. Für CEO Omri Brill steht die Erfolgsgeschichte von Adcore erst am Anfang: "Die finanzielle Stabilität, gepaart mit unseren geografischen Markterweiterungen, bildet eine solide Grundlage für nachhaltiges Wachstum. Die in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 aufgebaute Dynamik ist ein starkes Signal für das, was noch kommen wird." Adcore ist an der Toronto Stock Exchange (TSX.ADCO) notiert. Die Aktie wird auch in Deutschland unter der ISIN CA00654B1040 gehandelt.

CrowdStrike Holdings: Rekorde über Rekorde

CrowdStrike Holdings ist ein führendes Unternehmen im Bereich Cybersicherheit, dessen Kernkompetenz in der Bereitstellung von Cloud-basierten Sicherheitslösungen liegt. Die Flaggschiff-Plattform "Falcon" nutzt Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen, um verdächtiges Verhalten auf Endgeräten zu erkennen und Bedrohungen in Echtzeit zu stoppen. Im vierten Quartal 2023 hat das US-Unternehmen gleich mehrere Rekorde gebrochen und die Erwartungen des Marktes deutlich übertroffen. Der Umsatz stieg um 33 Prozent auf rund 845 Millionen US-Dollar. Das Ergebnis je Aktie verdoppelte sich von 0,47 US-Dollar auf 0,95 US-Dollar. Analysten verweisen auf das hervorragende Schlussquartal, die ausgezeichnete Marktstellung, die technologische Leistungsfähigkeit der Falcon-Plattform sowie die vielversprechenden Wachstumsperspektiven.

Aussichtsreiche Aktien im Paket: DWS Global Growth Fund

Der Fonds DWS Global Growth (ISIN: DE0005152441) investiert in Unternehmen, die ein überdurchschnittlich hohes strukturelles Wachstum aufweisen und bei denen das Fondsmanagements der Einschätzung ist, dass sie auch weiterhin über sehr gute Wachstumsperspektiven verfügen. Die Aktienauswahl erfolgt nach strenger fundamentaler Analyse.

Die größten Werte im Fonds-Portfolio sind derzeit Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet und Amazon.com.

Adcore Land: Kanada / Israel ISIN: CA00654B1040 https://www.adcore.com/

Disclaimer/Risikohinweis Adcore Interessenkonflikte: Mit Adcore existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Adcore. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Adcore können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Adcore einsehen: https://www.adcore.com/investors/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Adcore vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen Small- & MicroCap Investment via. Dr. Reuter Investor Relations

(Ende)

Aussender: Small- & MicroCap Investment

ISIN(s): - (Sonstige) Börsen: -

