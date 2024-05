Der Kursverlauf der Canopy Growth-Aktie (WKN: A140QA) ist seit zwei Monaten von einer extrem hohen Volatilität geprägt. In mehreren Wellen schoss der Kurs des Cannabisunternehmens von 3 US$ Mitte März auf 15 US$ Ende April hoch und fiel im Anschluss wieder auf ca. 11 US$ zurück. Sind sich Anleger nicht sicher, wie sie die Canopy Growth-Aktie derzeit bewerten sollen? Ein Rescheduling ist keine Legalisierung Die Bewertung der Canopy Growth-Aktie ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...