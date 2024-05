Der EX30 spielt eine Schlüsselrolle in Volvos Wachstumsstrategie. In diesem Jahr soll das rein elektrische Modell sogar das meistverkaufte des Herstellers werden. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Aber hat der Volvo EX30 das Potenzial, zum Bestseller der Schweden zu werden? Wir zeigen in unserem Fahrbericht auf, wo der Kompakt-SUV punkten kann und wo nicht. Derzeit wird das Kompakt-SUV im chinesischen Werk Zhangjiakou produziert. Volvo ...

Den vollständigen Artikel lesen ...