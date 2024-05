Meme Coins im Trend: Diese beiden neuen Kryptowährungen haben x10 Potenzial

Wie an Sonntagen üblich, herrscht auch heute nicht besonders viel Bewegung am digitalen Währungsmarkt. Zumindest nicht, wenn man sich die 10 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung anschaut. Bitcoin bewegt sich nach wie vor um die 67.000 Dollar Marke und auch bei Ethereum, Solana, BNB und Co. gibt es wenig zu sehen. In dieser Zeit wird umso mehr mit Meme Coins spekuliert, da die Gewinne, die hier erzielt werden können, die Renditen der großen Coins in den Schatten stellen. Während PEPE, BONK, WIF und viele andere Meme Coins die ganz großen Kurssprünge aber bereits hinter sich haben und ihren Wert nicht mehr so schnell vervielfachen können, kommen immer neue Coins auf, bei denen noch großes Gewinnpotenzial herrscht. Vor allem bei den folgenden beiden Coins deutet vieles auf eine baldige Kursexplosion hin.

Explodiert Dogeverse noch im Mai?

Mit $DOGEVERSE kommt ein Meme Coin auf den Markt, bei dem die Entwickler von Anfang an deutlich machen, dass sie große Pläne verfolgen. Der Token wird nicht nur auf Ethereum oder Solana gelauncht, sondern auf allen relevanten Blockchains, darunter neben den beiden genannten auch BSC, Polygon, Base und Avalanche. Die Anlehnung an Dogecoin, der durch die Welten der verschiedenen Blockchains reist, kommt bei Anlegern offenbar sehr gut an. $DOGEVERSE befindet sich derzeit noch in der Vorverkaufsphase und schon in dieser frühen Phase haben Investoren Token im Wert von über 15 Millionen Dollar gekauft.

($DOGEVERSE Token-Vorverkauf - Quelle: Dogeverse Website)

Die Tatsache, dass Dogeverse schon vor dem Listing an den Kryptobörsen über 15 Millionen Dollar umsetzt, macht schnell deutlich, dass es sich hier nach dem Launch um einen der ganz großen Meme Coins handeln könnte, wovon frühe Käufer stark profitieren würden. Die hohe Summe im Vorverkauf lässt auch darauf schließen, dass es sich nun um die letzte Gelegenheit für Anleger handeln könnte, den Token noch im Presale zum Fixpreis zu kaufen, da $DOGEVERSE schon bald an den Börsen gelistet werden dürfte.

Der neue Token überzeugt nicht nur mit dem Launch auf sämtlichen relevanten Blockchains, sondern auch mit einer Staking-Funktion, die Anlegern die Möglichkeit bietet, für das Staken ihrer Token ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen Token zu generieren. Die APY (jährliche Rendite) wird dabei dynamisch berechnet und hängt von der Größe des Staking Pools ab, sodass vor allem frühe Käufer noch eine sehr hohe Staking-Rendite erzielen können.

Sealana ($SEAL)

Mit Sealana ($SEAL) kommt ein Meme Coin auf den Markt, der den Hype um Initial Coin Offerings (ICOs) auf der Solana Blockchain aufgreift und sich dadurch als extrem gewinnbringend erweisen könnte. Book of Meme (BOME) hat den Trend ausgelöst, da der Meme Coin nach einem kurzen Vorverkauf an die Käufer per Airdrop verteilt und an den Kryptobörsen gelistet wurde. Zwei Tage nach der Markteinführung ist der Wert um das 300-fache gestiegen. Auch andere Coins, bei denen der Vorgang ähnlich war, hat frühen Käufern die Gelegenheit geboten, ihr Kapital in kurzer Zeit zu vervielfachen, wie es bei SLOTH und SLERF beispielsweise der Fall war. $SEAL könnte nun der nächste Meme Coin sein, bei dem das gelingt.

(Sealana Initial Coin Offering - Quelle: Sealana Website)

Schon kurz nach der Ankündigung des Vorverkaufs haben Anleger Token im Wert von über 1,7 Millionen Dollar gekauft, sodass es auch bei Sealana nicht mehr lange dauern dürfte, bis der Vorverkauf endet. Solana-basierte Meme Coins sind derzeit extrem gehyped und können oft innerhalb kürzester Zeit um hunderte bis tausende Prozent steigen und die Chancen stehen gut, dass auch $SEAL so einen Raketenstart hinlegen könnte. Um am Vorverkauf teilnehmen zu können, können Interessenten SOL an die auf der Website angegebene Adresse senden, oder das Widget auf der Website nutzen, um $SEAL mit ETH oder SOL zu kaufen. Die $SEAL-Token erhält man dafür beim Launch per Airdrop.

