Bereits in einigen Monaten könnte die britische Polizei mit einer Waffe ausgestattet werden, die Cineasten an den Hollywood-Film Ghostbusters erinnern wird. Das Gerät wird in einem Rucksack getragen und feuert elektromagnetische Impulse. Die Ghostbusters lassen grüßen. Bereits im kommenden Jahr könnten britische Polizist:innen mit Rucksäcken ausgestattet werden, die elektromagnetische Waffe sind. Das in der Entwicklung befindliche Gerät ist dazu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...