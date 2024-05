Platin und Palladium haben in der vergangenen Woche bemerkenswerte Kursgewinne verzeichnet. Platin schloss die Handelswoche bei 1081 US-Dollar pro Unze, was einem Wochengewinn von 8,5 % entspricht. Palladium erzielte einen Wochengewinn von 2,6 % und schloss bei 1004 US-Dollar. Die aktuellen Ergebnisse deuten auf eine vielversprechende Entwicklung der beiden Edelmetalle hin. Im Folgenden werden wir die Details dieser Entwicklung sowie die Marktperspektiven analysieren.Anzeige:Platin (TVC:PLATINUM) und Palladium (TVC:PALLADIUM) haben in der vergangenen Woche positive Entwicklungen ...

