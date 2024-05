Krypto News: Ethereum könnte durch Geheimdienste Probleme bekommen

Die Debatten über ein freies Internet nehmen immer weiter zu, da eine steigende Anzahl von Menschen das Gefühl hat, dass ihnen manchmal von den angeblich neutralen Medien wichtige Informationen vorenthalten und Lügen als die Wahrheit verkauft werden. Insbesondere angesichts der Wichtigkeit vieler Informationen, um beispielsweise einen möglichen dritten Weltkrieg oder Schäden durch Medikamenten-Nebenwirkungen zu verhindern, hat sich nun auch Vitalik Buterin in die Diskussion eingeschaltet. Ob es sich dabei um einen genialen Schachzug oder um ein existenzgefährdendes Unterfangen handelt, analysieren wir im Folgenden.

Freie Medien gehören immer mehr der Vergangenheit an

Auf dem Weg von einer unipolaren in eine multipolare Weltordnung, welche nicht mehr länger von einem Hegemonen kontrolliert wird, sondern von vielen Einzelstaaten wie den an Bedeutung gewinnenden BRICS, spiet der freie und neutrale Zugang zu Informationen eine wichtige Rolle.

Aber auch im Falle von Korruption, welche das Wohlergehen von Menschen gefährden oder sogar im schlimmsten Falle ihr Leben kosten kann, sind neutrale und vielseitige Informationen von beiden Seiten des Diskussionsspektrums wichtig.

"Im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst" ist ein viel zitiertes Sprichwort, denn in Kriegszeiten wird meistens die Wahrheit verzerrt, verdreht und vollständig unterdrückt. Auf diese Weise versprechen sich die Regierenden strategische Vorteile zu erlangen und die öffentliche Meinung zu beeinflussen.

All dies hat jedoch enorme Konsequenzen für die Gesellschaft. Denn somit können der Diskurs und die Verständigung abbrechen sowie paranoide Einschätzungen und Dämonisierungen des Gegenübers hinzukommen.

Ebenso unterminiert es das Vertrauen in die Medien und die Institutionen, wenn die Öffentlichkeit erkennt, dass sie manipuliert wird. Dadurch können die gesellschaftliche Stabilität und der Zusammenhalt leiden. Überdies werden Feindbilder aufgebaut und der Hass gefördert, was eine Gewaltspirale antreiben kann.

Seit Jahrzehnten gibt es Berichte, dass die Geheimdienste die Medien kontrollieren und Einfluss auf diese nehmen. Zu einem der bekanntesten Beispiele zählt Operation Mockingbird, bei denen der CIA Journalisten rekrutierte und Medienorganisationen infiltrierte. Aber auch die "Great Firewall" aus China ist berühmt.

Ebenfalls gibt es Berichte darüber, dass das freie Internet und die sozialen Medien zensiert werden. So gibt es etwa Berichte darüber, dass bestimmte Nachrichten über Hunter Biden vor der Wahl unterdrückt wurden. Zudem gab es im Zusammenhang mit Virenerkrankungen Filterungen unangenehmer Daten von sogenannten "Faktencheckern".

Ethereum-Mitbegründer Vitalik Buterin setzt sich für ein freies Internet ein

Vermutlich wurde auch Vitalik Buterin von diesen Entwicklungen inspiriert, um sich für ein freieres Internet einzusetzen. Möglicherweise könnten auf diese Weise ein dritter Weltkrieg oder Schäden durch Korruption verhindert werden.

Vitalik äußerte sich auf X in einer Diskussion, dass sich Ethereum für ein freies und offenes Internet einsetzen wird, welches auch vertrauenswürdig ist. Anstelle uns nur an theoretischen Diskussionen zu beteiligen, sollten wir lieber praktische Anwendungen nutzen. Optimistisch ist er bezüglich Crypto Farcaster und Lens.

https://x.com/VitalikButerin/status/1791106599487979642

Allerdings könnten dezentrale Netzwerke auch in das Visier der Geheimdienste und Ermittler geraten. Insbesondere, wenn auf diesen illegale Geschäfte, Hassrede, oder Aufrufe zur Gewalt verbreitet werden. Sollte es nicht zu einer Sperrung solcher Inhalte kommen, dürften die Entwickler sowie möglicherweise sogar die Tokeninhaber haftbar gemacht werden.

Ebenso können künstliche Intelligenzen bisher noch nicht alle unerwünschten Inhalte herausfiltern, sodass es viele Angestellte bedarf, um diese manuell auszusortieren und zu löschen. Kleinere Projekte könnten möglicherweise nicht so leicht dazu in der Lage sein, da es auch umfangreiche Rechtskenntnisse der einzelnen Jurisdiktionen erfordert.

Je stärker die systemische Relevanz der Medien zunimmt, umso größer dürfte auch das Interesse der Geheimdienste und Regierung bezüglich der Beeinflussung sein, vorwiegend, wenn diese für sich oder andere unangenehme Inhalte verbergen wollen. Zudem haben sie über Kirchen und Presse schon immer die öffentliche Meinung kontrolliert.

Somit steht es infrage, ob das dezentrale Internet wirklich dem Druck der Regierungen und Geheimdienste standhalten kann. Ebenso ist es moralisch und ethisch zu hinterfragen, ob man mit seinen Handlungen dem Guten oder dem Schlechten hilft, da es nicht selten eine Frage des Standpunktes ist.

VR-Hypervisualisierung bietet größere Chance als SocialFi

Während die SocialFi-Projekte zwar einerseits besonders attraktiv erscheinen, können uneingeschränkte Informationen auch schädlich sein. Daher handelt es sich bei einem Investment in sie um ein zweischneidiges Schwert, welches zudem an Attraktivität und Unterscheidungsfähigkeit verlieren kann, wenn sie wie zentrale Entitäten verwaltet werden.

Im Gegensatz dazu stellen das Metaverse und Virtual Reality einen wesentlich attraktiveren Wachstumsmarkt dar. Je nach Branche, soll das Wachstum laut Studien bis zum Jahr 2030 zwischen 22,7 bis 41,2 % pro Jahr betragen. Ein revolutionäres Potenzial bietet sich dabei für Unterhaltung, Gesundheit, Bildung und Business.

Die Technologie entwickeln sich aufgrund von künstlichen Intelligenzen immer schneller weiter. Bereits die nächsten Erfindungen wie Brain-Computer-Interfaces und Metasuits stehen in Aussicht. Sobald jedoch Gedanken gelesen und geschrieben werden, sollte mit dezentralen Projekten besonders großer Wert auf Sicherheit, Demokratie und Datenschutz gelegt werden.

Kürzlich wurde das neuartige VR-Projekt 5thScape gestartet, welches das Zeitalter der Hypervisualisierung verspricht. Dafür werden neuartige Geräte und fortschrittliche VR-Inhalte entwickelt, die für besonders fesselnde Erlebnisse in virtuellen Welten sorgen sollen. Schon jetzt gibt es Prototypen und Trailer von den eigenen Angeboten zu sehen.

Um sich das gesamte Potenzial besser zunutze machen zu können, entwickelt 5thScape eine VR-Plattform, auf der auch andere Entwickler und Publisher ihre Inhalte monetarisieren können. Somit kann das Projekt leichter skalieren, da schneller, günstiger und vielseitiger entwickelt wird. Dies verringert die Risiken und steigert die Chancen.

Zügig konnte 5thScape die Investoren begeistern und bisher bereits mehr als 6 Mio. USD über den Vorverkauf einnehmen. Nur noch für kurze Zeit können die Coins für 0,00327 USD gekauft werden, wohingegen der erste Listungspreis an einer Kryptobörse 205,81 % höher bei 0,01 USD liegt. Interessierte sollten sich beeilen, wenn sie das attraktive Vorverkaufsangebot nicht verpassen wollen.

Im späteren Verlauf soll auch noch ein Staking-Mechanismus eingeführt werden. Dies kann wiederum die Umlaufversorgung durch die Sperrung in dem Staking-Pool den Kurs von 5thScape stabilisieren.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.