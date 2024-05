Neue Hochs und Verluste...: Wochenrückblick KW 20-2024 - Viel Zahlensalat und explodierende Rohstoffpreise!

Anzeige / Werbung

Eine Achterbahnfahrt der Emotionen. In der vergangenen Börsenwoche setzte sich die Rekordjagd fort, wobei der Dow Jones-Index erstmals die 40.000-Punkte-Marke erreichte und der DAX an Wert verlor.

trotz anfänglicher Feierstimmung beim Deutschen Aktienindex führten Gewinnmitnahmen letztendlich zu Verlusten, während die US-Indizes die Woche mit einem Plus abschlossen. Entsprechend legte der Dow Jones rund +1,25 %, die Nasdaq100 +2,12 % zu, während der DAX annähernd -0,4 % an Wert verloren hat.

Getrieben von Daten zur US-Inflation und überraschend niedrigen Aktivitätsindikatoren, die die Hoffnung auf eine bevorstehende Zinssenkung in den Vereinigten Staaten wiederbelebten, stiegen die Märkte einhellig auf neue Rekordhöhen.

Am Ende der Woche, die reich an Daten zur US-Inflation war, gilt es Bilanz zu ziehen. Der Erzeugerpreisindex lag über den Erwartungen, ebenso wie der Importpreisindex. Trotzdem bevorzugten Anleger den Verbraucherpreisindex, der mit +3,4 % gegenüber dem Vorjahr im Einklang mit den Erwartungen lag, was einen leichten Rückgang um 0,1 Punkte gegenüber dem Vormonat bedeutet. Die leichte Kontraktion hat jedoch erneut Spekulationen über eine mögliche Zinssenkung bereits im Septemberhervorgerufen, die von einer zweiten im Dezember verfolgt werden könnte.

Erwähnenswert ist auch, dass die Zahlen (BIP, Einzelhandelsumsätze) die Verlangsamung des Wirtschaftswachstums in den USA in den letzten Monaten bestätigen. Diese Abschwächung wurde bisher von der Finanzgemeinschaft positiv aufgenommen, die sie als konkreten Beweis für die restriktiven Bedingungen der Geldpolitik betrachtet. Der Markt, immer einen Schritt voraus, setzt somit auf Zinssenkungen, um den Wachstums-Motor wieder in Gang zu bringen. Es bleibt abzuwarten, ob die Verlangsamung vielleicht sogar nicht mit einer Stagflation einhergeht.

Auch Rohstoffe gehen steil!

Im Bereich der Metalle bleiben die Kupferpreise in London über der Marke von 10.000,- USD, genauer gesagt bei rund bei 10.400,- USD für Kassapreise. China, dass seine Stimulusmaßnahmen für den Immobiliensektor verstärkt, treibt ebenfalls die Metallpreise an.

Darüber hinaus hat die chilenische Kupferkommission ihre Kupfer-Preisprognosen für 2024 und 2025 erhöht. In diesem Zusammenhang befürchtet die Internationale Energieagentur Spannungen bei globalen Metalllieferungen und weist auf unzureichende Investitionen zur Deckung der Nachfrage hin.

Was das Gold betrifft, so nähert sich das "barbarische Relikt' seinem Intraday-Höchststand vom 12. April 2024 von rund 2.431,- und ging mit rund 2.420,- USD je Feinunze aus dem Handel. Der Silberpreis konnte am Freitag einen fulminanten rund 6,5 % Ausbruch für sich verbuchen und katapultierte sich damit über die hart umkämpfte 30,- USD je Feinunze Marke, genauer gesagt auf 31,49 USD je Feinunze!

Fazit: Neue Woche, neue Zahlen und der Abschluss der Berichtssaison durch Nvidia!

In der kommenden Woche wird die Aufmerksamkeit erneut auf die Zentralbanker gerichtet sein und natürlich auf den KI-Wert Nvidia. Nachdem zuerst die Notenbanker im wirtschaftlichen Rampenlicht stehen werden, durch geplante Interventionen im Laufe der Woche und diskreter durch die Veröffentlichung der Protokolle des letzten Treffens der US-Notenbank am Mittwochabend. Dann übrigens wird auch Nvidia im Mittelpunkt stehen, wenn der KI-Spezialist seine Finanzergebnisse vorlegen wird.

Am Donnerstag erhalten wir dann einen Einblick in die globale wirtschaftliche Gesundheit mit der Veröffentlichung der vorläufigen PMI-Indizes für den Mai aus den wichtigsten Volkswirtschaften. Die Woche wird am Freitag mit der Veröffentlichung der Daten zu den US-Bestellungen langlebiger Güter enden.

Nach wie vor sind vor allem ausgesuchte Rohstoff-Aktien noch stark unterbewertet, da sie von der Rallye an den Rohstoffmärkten noch nicht profitiert haben. Lesen Sie in unserem folgenden Wochenrückblick warum man diese Assetklasse gerade jetzt im Fokus haben sollte.

