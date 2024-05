Kräftig auf die Anleger-Nase gab es zuletzt für Lanxess-Aktionäre. So finden sich die Notierungen aktuell 3,40 Prozent und dem Vorwochenschluss wieder. Mit Kursrückgängen verabschiedete sich die Aktie an drei der fünf Sitzungen. Dabei musste Lanxess am Freitag den höchsten Tagesverlust der Woche hinnehmen mit einem Minus von 4,53 Prozent. Wie geht es nun weiter? Die mittelfristigen Aussichten haben sich durch diese Verluste verschlechtert. Denn nun ...

Den vollständigen Artikel lesen ...