BARCELONA, Spanien, May 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Construmat verzeichnet bei ihrer 23. Auflage einen Qualitätssprung. Die in der Fira de Barcelona stattfindende Fachmesse für das Baugewerbe verzeichnet eine Steigerung des Ausstellungsangebots um 50 %. Mit mehr als 300 Ausstellern und 600 Marken, die fast das gesamte Spektrum des Bauwesens abdecken, handelt es sich um die größte bereichsübergreifende Veranstaltung dieser Art in Spanien. Die Hauptthemen der Messe 2024 sind Nachhaltigkeit und Innovation.



Vom 21. bis 23. Mai wird die Construmat zum Mittelpunkt der spanischen Baubranche. Die wachsende Zahl der ausstellenden Unternehmen spiegelt sich in einer größeren Ausstellungsfläche wider, die sich in Halle 2 des Veranstaltungsortes Gran Via über mehr als 10.000 m2 erstreckt. Hier sollen die nachhaltigsten und innovativsten Baulösungen umfassend präsentiert werden.

Zu den auf der Messe vorgestellten Bereichen gehören Maschinen und Werkzeuge, industrielles Bauen, Fassaden und Dächer, Isolierung, Stadtplanung, Design und Innenarchitektur, Bodenbeläge, Bäder, BIM und IKT für Bauprojekte und -arbeiten, Beleuchtung, Energiemanagement und -gewinnung, Fenster und Türen, Schreinerarbeiten, Schlösser und Sonnenschutz.

Führende Unternehmen und Industrieunterstützung

Zahlreiche Firmen werden auf der Messe ihre neuesten Innovationen und Entwicklungen vorstellen, darunter Ausa, Cementos Molins, Drutex, Durmi, Encofrados Alsina, Evowall Technology, Fischer, Haier Iberia, Holcim España, Hormipresa Nec, Indalsu, Jung, K-Line, KLH Massivholz, Nibe, PMP /Pret-a-porter Casas/Khanvian, Roca, Saltoki, Schnell, Technal und TQ Tecnol.

Der Schwerpunkt der Messe liegt jedoch auf den internationalen Märkten des Mittelmeerraums. So wird Marokko das offizielle Gastland der Construmat 2024 sein und sich mit einer offiziellen Handelsmission präsentieren, die aus sieben Unternehmen, sechs Branchenverbänden und den Architekten-, Bauunternehmer- und Bauträgervereinigungen besteht. Darüber hinaus ist die Teilnahme von rund 50 ausstellenden Unternehmen aus 18 Ländern wie Deutschland, Belgien, China, Ägypten, Frankreich, Italien und Polen auf der Messe geplant.

Auf dem Sustainable Building Congress (Kongress für nachhaltiges Bauen), dem Vortragsprogramm im Rahmen der Construmat, finden mehr als 120 Vorträge, 50 Präsentationen und 15 Round-Table-Gespräche statt, auf denen die neuesten Strategien zur Minimierung der Umweltauswirkungen des Bauens diskutiert werden. Die Sessions konzentrieren sich auf drei Hauptthemen: Dekarbonisierung und Kreislaufwirtschaft, digitale Lösungen und Technologien sowie industrialisierte Bausysteme.

Außerdem werden bei den Construmat Awards, die von der Mies van der Rohe Stiftung kuratiert werden, herausragende architektonische und ingenieurtechnische Leistungen gewürdigt. Dabei wird zum ersten Mal auch ein Publikumspreis verliehen.

