Bitcoin: Kann der Point-of-Control bei 67.500 Dollar überwunden werden?

Der Bitcoin-Kurs befindet sich aktuell in einer spannenden Phase, da er sich einem entscheidenden Widerstandsniveau nähert. Der sogenannte Point-of-Control (PoC) bei 67.500 Dollar könnte als hartnäckiger Widerstand oder als solider Support fungieren und die zukünftige Kursrichtung maßgeblich beeinflussen. In den letzten Tagen hat sich der Kurs kaum bewegt, was die Bedeutung dieses Niveaus unterstreicht. In diesem Artikel analysieren wir, ob Bitcoin die Marke von 67.500 Dollar überwinden kann und welche Szenarien sich daraus ergeben könnten.

Bitcoin erlebte im letzten Monat eine sehr stabile Kursentwicklung

Über den letzten Monat hinweg erlebte Bitcoin erhebliche Volatilität mit sowohl größeren Korrekturen als auch Rallyes. Im Großen und Ganzen ist BTC jedoch gestärkt aus dieser Zeit hervorgegangen. Ende April gab es zunächst eine heftige Korrekturphase, die Bitcoin von 67.000 Dollar auf 57.000 Dollar fallen ließ und viele Anleger aus dem Markt schwemmte. Daraufhin gelang es BTC jedoch, den wichtigen Support bei 57.000 Dollar zu halten, und der Kurs konnte im Mai wieder steigen.

Quelle: CoinMarketCap

Zwar gab es nach erneutem Erreichen von 65.000 Dollar nochmals einen Rücksetzer in Richtung 60.000 Dollar, doch diesen konnten die Käufer abfangen, und in der letzten Woche gelang es Bitcoin schließlich, die 67.000-Dollar-Marke zurückzuerobern.

Somit ist BTC mit einem aktuellen Kurs von 67.300 Dollar nun direkt unter dem sogenannten Point-of-Control positioniert, den es als Nächstes zu überwinden gilt. Nach der letzten Rallye ist Bitcoin jetzt wieder über 1,33 Billionen Dollar wert. Aufgrund der extrem geringen Volatilität in den letzten drei Tagen ist das Handelsvolumen jedoch auf 16 Milliarden Dollar zurückgefallen. Das sind typische Vorzeichen dafür, dass ein volatiler Move von Bitcoin kurz bevorstehen könnte. Die Frage ist nur, in welche Richtung es gehen wird.

Kann BTC nun weiter Richtung 70.000 Dollar steigen

Der Point-of-Control bezeichnet das Kursniveau, an dem in den letzten Monaten das meiste Handelsvolumen stattfand. Das Niveau stellt daher entweder einen besonders hartnäckigen Widerstand oder einen soliden Support dar, je nachdem, aus welcher Richtung der Kurs kommt. Aktuell liegt der Bitcoin-Kurs unter diesem Niveau, weshalb der PoC als Widerstand fungiert. In den letzten drei Tagen hat sich der Bitcoin-Kurs kaum bewegt, da er zwar über dem Support bei 66.500 Dollar liegt, aber immer noch unter dem Widerstand bei 67.500 Dollar.

Quelle: TradingView

Sollte es Bitcoin gelingen, diesen wichtigen Widerstand zu durchbrechen, wäre mit einem impulsiven Move in Richtung 70.000 Dollar zu rechnen. Wenn auch dieses Niveau überwunden werden kann, könnte Bitcoin in den kommenden Wochen gut positioniert sein, um ein neues Allzeithoch zu erreichen. Sollte Bitcoin jedoch am PoC scheitern, würde zunächst ein Rücksetzer auf 65.000 Dollar drohen. Sollte dann auch ein zweiter Anlauf scheitern, wäre mit einer erneuten tieferen Korrektur zu rechnen, die Bitcoin wieder in den niedrigen 60.000-Dollar-Bereich oder sogar in Richtung 57.000 Dollar fallen lassen könnte.

Das bullische Szenario erscheint den meisten Analysten derzeit zwar plausibler, doch man kann nie genau vorhersagen, in welche Richtung sich der Kryptomarkt entwickelt. Immer mehr Anleger wenden sich in der aktuellen Marktphase von direkten Investments in Bitcoin ab, da sie größere Renditen bei einem etwas höheren Risiko in neuen vielversprechenden Altcoins suchen. Solche neuen Coins wie 99BTC stehen noch vor ihrer ersten möglichen Expansion, und ein früher Einstieg könnte sich daher wesentlich mehr lohnen als ein guter Bitcoin-Trade mit einer Rendite von nur ein paar Prozent.

99BTC - eine gute Investitionsalternative zu Bitcoin selbst?

Die renommierte Bildungsplattform 99Bitcoins, die seit ihrer Gründung im Jahr 2013 eine beeindruckende Reichweite von über 700.000 YouTube-Abonnenten und mehr als zwei Millionen registrierten Nutzern erzielt hat, hat jüngst eine bedeutende Neuerung eingeführt. Mit der Vorstellung des 99BTC Tokens leitet die Plattform eine neue Ära der Kryptobildung ein. Zeitgleich wird ein innovatives Learn-to-Earn-Modell implementiert. Durch dieses Modell haben die Nutzer die Möglichkeit, durch ihre aktive Teilnahme an Bildungskursen 99BTC Tokens zu verdienen. Der Ansatz macht das Lernen nicht nur informativ, sondern auch finanziell attraktiv, indem er den Erwerb von Wissen direkt monetär belohnt.

Jetzt in 99BTC investieren

Quelle: 99Bitcoins.com

Eine aktuelle Investitionsmöglichkeit durch den PreSale des Tokens bietet einen attraktiven Einstiegspunkt für Anleger, mit einem Coinpreis von lediglich 0,00105 Dollar pro Token. Der niedrige Preis hat bereits in den ersten Wochen nach dem PreSale-Start zu Investitionen von mehr als 1.400.000 Dollar geführt.

Ebenfalls ein Anreiz für die Investition in 99BTC ist die Möglichkeit, die Tokens zu staken. 14 Prozent des gesamten Token-Supplys sind für Staking-Rewards reserviert. Token-Besitzer können ihre Coins staken und eine außerordentlich hohe jährliche Rendite von 1166 Prozent erzielen. Das bietet eine attraktive Möglichkeit, passives Einkommen zu generieren und gleichzeitig das Netzwerk zu unterstützen.

Jetzt in 99Bitcoins investieren

