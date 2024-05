Memecoin-Investoren von Bonk feiern Kursanstieg und Party

Eine Party haben die Bullen von Bonk im wahrsten Sinne des Wortes gefeiert. Denn der Solana-Memecoin gehörte heute zu den größten Kursgewinnern unter den führenden Kryptowährungen. Welche Gründe für das gestiegene Interesse und die höheren Kurse gesorgt haben, erfahren Sie nun in dem Überblick über die letzten wichtigsten Ereignisse seit Beginn des Anstiegs.

Bonk führt mit seinem Tagesplus die Top 100 der Kryptowährungen an

Am heutigen Tage, den 19. Mai, konnte der Solana-Memecoin Bonk mit seinem Tagesplus von 7,73 % die Top 100 der größten Kryptowährungen übertreffen. Aber auch im Kryptosektor der Memetoken sticht Bonk am heutigen Tage positiv hervor.

Während der Sektor 2,04 % seiner Marktkapitalisierung auf 52,69 Mrd. USD verlor und das Handelsvolumen um 8,66 % auf 4,54 Mrd. USD abgenommen hat, zeigen sich bei Bonk ganz andere Zahlen.

Unter den Top 15 der Memecoins ist er sogar der Einzige, der grüne Zahlen geschrieben hat. Aber auch das Interesse an Bonk hat deutlich zugenommen. So ist das Handelsvolumen allein während der vergangenen 24 Stunden um 310,86 % auf 809,98 Mio. USD angestiegen.

Bonk war Sponsor des Musik-Events edc Las Vegas

Zurückzuführen ist die vorwiegend auf die Marketingkampagne auf dem Musik-Festival "edc Las Vegas", bei welchem Bonk einer der 15 Hauptsponsoren war. Auf diesem vom 17. bis zum 19. Mai stattgefundenen Event gab es auch eine große Figur des Memecoin-Maskottchens von Bonk zu sehen.

https://x.com/Explicit_Dee/status/1791932502871081190

Von dem "edc Las Vegas" gibt es zahlreiche Bilder und Videos von dem Team und der Community zu sehen. Ebenso hat der X-Nutzer @degentalks sogar ein Musikvideo von der Party erstellt. Somit konnte Bonk zeigen, dass er für Viralität und Branding sorgen kann.

Horny Swap fügt Bonk hinzu

Ebenso hat Lucky Dragon Tail Bonk in seine Anwendung Horny Swap integriert. Mit dieser können die Nutzer USDC oder USDT auf Jupiter unter anderem gegen BONK, WIF und JTO tauschen. Sofern sie Glück haben, erfolgt der Tausch ohne Gebühren, ansonsten müssen sie die doppelten Kosten tragen.

https://x.com/dragontaillucky/status/1791518017559629975

Bereits zuvor hatte sich Lucky Dragon Tail für denAufbau des Ökosystems von Bonk eingesetzt. Denn er hat Mitte April die "BONK Fight Night" veranstaltet, bei welcher Interessierte über das Schürfen von NFTs einen Bonk-Kämpfer für 1 Mio. $BONK erwerben und Gewinne erzielen konnten.

Bonk wird von Kryptobörse Bithumb gelistet

https://x.com/bonk_inu/status/1791117160980320332

Einen weiteren Erfolg konnte der Memecoin Bonk mit der Notierung der zentralen Kryptobörse Bithumb verzeichnen, welche eine der größten in Südkorea ist. Sie befindet sich laut der Kryptodaten-Website CoinMarketCap aktuell auf Platz 22 der größten Handelsplätze für Kryptowährungen.

Auf ihr wurden während der vergangenen 24 Stunden digitale Assets im Umfang von 350,17 Mio. USD gehandelt. Zudem erzielt sie wöchentliche Besucher von 549.580, welche nun auch den Solana-Memecoin Bonk handeln können.

Die Kryptobörse Bithumb ist nicht nur auf Südkorea beschränkt, sondern steht Nutzern aus unterschiedlichsten Ländern der Welt zur Verfügung. Lediglich 21 Nationen sind vom Handel ausgeschlossen.

Roaring Kitty treibt Hunde-Memecoin Bonk an

Während sich der Solana-Memecoin Bonk noch bis zum 13. Mai auf einem absteigenden Ast befand, hat sich der Trend danach gedreht. Denn seitdem konnte $BONK um bis zu 32,38 % steigen, wobei erst heute wieder ein neues Hoch verzeichnet wurde. Jedoch hat eine Vielzahl von Meme-Stocks und Memecoins von dem Meme-Hype profitiert.

Zurückzuführen sind diese Entwicklungen auf einen Tweet des X-Profils Roaring Kitty, welches einer der Köpfe hinter der aktivistischen Kleinanleger-Community Wall Street Bets war. Dieser hat am 13. Mai einen Beitrag gepostet, auf welchem sich ein Gamer von einer entspannten und gleichgültigen Haltung in eine aufmerksame und aktive Haltung gewechselt ist.

https://x.com/TheRoaringKitty/status/1789807772542067105

Umso bemerkenswerter war dies, da das Profil seit dem Jahr 2021 inaktiv war. Von dem 13. bis zum 17. Mai wurden täglich mehrere Beiträge veröffentlicht. Allerding hat die Euphorie bei dem Meme-Stocks wie GameStop und AMC nur bis zum 14. Mai angehalten. Möglicherweise könnten seine Tweets dennoch die Community in Kürze reaktivieren.

Wesentlich stärker darauf haben hingegen die Memecoins reagiert. So pumpte der gleichnamige Memetoken GameStop auf Solana in den ersten beiden Tagen um sagenhafte 3.889 %. Ähnlich spektakulär entwickelte sich der dazugehörige Memecoin Roaring Kitty, der um 1.931 % zulegte. Bei den Aktien waren es bei GameStop nur 270 % und bei AMC 307 %.

Steigerungspotenzial von Bonk verringert sich

Derzeit befindet sich Bonk mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 1,64 Mrd. USD auf Platz 6 der größten Memecoins und Rang 55 der Kryptowährungen insgesamt. Von seinem initialen Listungspreis von 0,0000008622 USD bis zu seinem Allzeithoch von 0,00004658 USD konnte er bereits um 5.302 % im Preis zulegen.

Selbst wenn Bonk noch die Marktkapitalisierung von dem Memecoin-Marktführer Dogecoin auf seinem Allzeithoch erreichen könnte, würde dies nur einem Gewinn von 54x entsprechen. Somit müssten Sie mindestens 18.519 USD investieren, um Millionär zu werden. Eine andere Strategie ist der Kauf von günstiger bewerteten Memecoins, bei welcher Sie stärker diversifizieren können.

Aufgrund der niedrigen Bewertung von Memetoken wie WienerAI, erhalten Sie ein wesentlich höheres Steigerungspotenzial. Somit können Sie bereits mit unter Berücksichtigung einer Umlaufversorgung von rund 60 % schon beim Erreichen der Marktkapitalisierung von Bonk mit 17.847 USD zum Millionär werden und im Falle von Dogecoins Bewertung sogar nur 329 USD.

Ebenso müssen Sie mit einer hohen Rendite auch wesentlich weniger Coins richtig treffen, um einen Verlust wieder auszugleichen. Angenommen Sie erzielen die Rendite von Dogwifhat von 362.006.513 % vom Start bis Allzeithoch, so müssten Sie bei gleich hohen Investments nur eines von 3.620.067 mit einer solchen Rendite treffen, um alle Verluste auszugleichen.

Was ist der Memecoin WienerAI?

WienerAI zeichnet sich primär durch seine anfängerfreundlichen KI-Trading-Tools aus, welche endlich den 90 % der Trader, welche laut Risikohinweisen Verluste machen, die Vorteile verspricht, welche sie verdient und erhofft haben. Somit können sie besser im Wettkampf gegen Expertenteams von Hedgefonds und KIs mit übermenschlichen Fähigkeiten bestehen.

Laut Marktbeobachtern soll bereits heute 80 % des Handelsvolumens der Finanzmärkte auf KIs zurückzuführen sein. Denn sie können gewaltige Datensätze mit maschinellem Lernen auf statistische Vorteile analysieren und blitzschnell sowie 100 % rational handeln. Dies macht sie gegenüber Menschen in vielerlei Hinsicht überlegen.

Um den Investoren noch höhere Renditen zu ermöglichen, hat sich WienerAI auf die volatilen Krypto-Assets spezialisiert. In diesem Bereich bietet er für den Handel an den dezentralen Kryptobörsen einen MEV-Schutz, welcher die Risiken durch Arbitrage- und Sandwich-Bots verhindert, da die eigenen Orders immer vor diesen platziert werden.

Der nützliche Memecoin von WienerAI hat schnell die Investoren überzeugt und über 2,3 Mio. USD mit seinem Vorverkauf erzielt. In spätestens 12 Stunden wird der Preis erneut erhöht, sofern das nächste Finanzierungsziel nicht früher erreicht wurde. Dafür fehlen nur noch weniger als 74.000 USD, sodass es vermutlich noch davor geschehen wird.

Ein Grund für die hohe Nachfrage ist die großzügige Staking-Rendite für frühe Investoren. Derzeit liegt sie bei 427 % pro Jahr, sodass sich ein möglichst frühzeitiger Einstieg lohnt. Zudem wirkt sie sich positiv auf den Kursverlauf aus, da die Umlaufversorgung durch die Sperrung verringert wird.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.