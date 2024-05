Der DAX hat in der vergangenen Woche ein neues Rekordhoch bei 18.892 Punkten erzielen können. Die Wochenperformance fiel mit minus 0,4 Prozent am Ende aber dennoch negativ aus. Am Freitag ging der deutsche Leitindex 0,2 Prozent tiefer bei 18.704,42 Punkten aus dem Handel. Zum Start in die neue Woche wird der DAX aber wieder höher erwartet. Der Broker IG taxiert ihn am Morgen 0,4 Prozent höher auf 18.776 Zähler.Auf der Terminseite ist es am heutigen Pfingstmontag relativ ruhig. Ryanair und Zoom Video ...

