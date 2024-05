Wie mehrere Nachrichtenagenturen meldeten, hat Finanzinvestor Triton am Donnerstagabend (16.5.) seine Beteiligung am Panzergetriebehersteller Renk weiter reduziert. Demnach wurden 10 Mio. Aktien zu einem Preis von je 25,00 Euro bei institutionellen Investoren platziert. Tritons Anteil verringert sich somit von 62% auf 52%. Seit dem IPO Anfang Februar hat die Aktie (26,22 Euro; DE000RENK730) über 70% zugelegt, in der Spitze waren es mehr als 150%. Mit unserer Verkaufsempfehlung hatten wir ein gutes Händchen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...